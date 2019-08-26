人到中年，更要学会爱自己

人到中年，生活中各种压力事件激增——上有老，下有小，事业爬坡，身体机能却又开始衰退。平衡好这个阶段的首要因素，就是学会多为自己着想。

电视剧《小欢喜》讲的是一群高考陪读父母和高三孩子们的故事。剧中，海清饰演了一个遭遇困境的中年母亲童文洁，工作上不如意，人到中年的老公又被公司辞退。而她面临的最大困境是，她的儿子方一凡，学习成绩很差。在班级里，“方一凡”这三个字基本上就代表了倒数第一。本人是学霸的童文洁，绝对不允许自己的孩子考不上大学，于是这对母子经常产生一些矛盾。

我的人生怎么好像是替别人活的？

我们成年人的烦心事，大多是因为家庭，而家庭中的烦心事，大多是因为孩子。拿童文洁举例，老公失业，她没有被压垮；自己被降职，她也可以再从头做起。但是因为儿子学习没有进步，她瞬间就爆炸了。

papi酱曾经在综艺节目中谈论过心目中家庭成员重要性的排序。她的排序是自己最重要，然后是爱人，孩子，老人。在她看来，除了自己之外，能陪伴自己最久的就是爱人，然后才是孩子，父母则是最后。

但是对于很多父母来说，家庭中第一位的永远是孩子。在《小欢喜》中，童文洁给老公的手机备注是“他爸”。对于她来说，要陪她走过后半生的老公，第一标签不是自己的爱人，而是儿子的爸爸。

在中国，很多父母的一生都特别劳累，在有了孩子之后就全都是为了孩子。孩子成年后，操心孩子结婚。好不容易结婚了，又要帮忙带孙子。等到好不容易可以有自己的生活了，身体却不中用了。

当他们回顾这一生的时候，或许会有种感觉，我这一辈子，怎么好像是替别人活的呢？

不爱自己的人其实最“自私”

方一凡在学习上其实下过一些工夫，但是成绩还是没有提高，这里面有两个原因。一方面他确实对学习没有兴趣，另一方面，来自他的妈妈。

童文洁对儿子说得最多的一句话，就是“你对得起我吗？”在她看来，自己的付出应该得到回报，而这恰恰也成了方一凡不爱学习的原因之一。在他看来，学习都是为妈妈学的，因为不好好学习，妈妈会生气。

把孩子的地位排在自己前面，有时候也是一场灾难。不爱自己的人，其实是最“自私”、最容易对他人造成伤害的。就像一个黑洞一样，他会把周围的能量全都吸进去。如果他们此后的人生不够圆满，就必然会怨念丛生：“要不是当初为你付出那么多，我会混成现在这个样子吗？”

自己的人生，要把自己放在第一位

带孩子坐过飞机的父母，一定会知道这件事。在飞机上，如果出现意外需要佩戴氧气面罩的时候，一定要先为自己佩戴，然后才能为小孩佩戴。因为如果父母自己都是处于缺氧的状态，是根本没办法去拯救孩子的。想要救孩子，必须先救自己。

在家庭关系中，想要收获快乐也一样。如果连自己都不快乐，又怎么能让孩子快乐地成长呢？

尤其是人到中年，生活中各种压力事件激增——上有老，下有小，事业爬坡，身体机能却又开始衰退。人很容易在这个阶段感到精疲力竭，诸事不顺，想完成的事情很多，却似乎都分身乏术。

心理学家丹尼尔莱文森认为，人生就如同四季，每一个季节风光不同，并且都在持续不断的变化。但是中年是一个人最重要的转折期，在这个时期，个体要面临4个重要的问题：依恋，分离，对亲密关系的渴望，以及更多的内省和关照自我。

如果女性在这段时间将注意力完全放在外部，不去关照自己的内心，不去舒缓自己的压力，适当放松，甚至适当放弃，或者不去关注自己身体变化，根据自己身体、精神承受力重新调整自己的目标，她们不仅会非常疲倦，还会对周围充满不满，将自己内在压力倾泻到其他人身上。

其实这个阶段如果能够调整好现实与理想，根据自身状态平衡精力，选择放弃一些目标，重新制定适合自己的目标，很多女性能够顺利度过这段焦虑期。在此期间获得更多智慧、同理心，视野也会变得更加开阔，家庭满意度也会提高。但能够平衡好这个阶段的首要因素，就是学会多为自己着想。如果过去都将别人放在人生第一位，特别是将孩子放在人生第一位，此时，他们都该退位。

（作者系国家二级心理咨询师，擅长儿童发展心理学领域、婚姻家庭治疗领域）