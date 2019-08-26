琴棋书画古代被称作文房四艺，是文人墨客颇为称许的娱乐活动。古人认为，抚琴、弈棋、写字、作画，或者只是听琴、观棋、赏字、阅画，能赏心悦目，陶冶情操，有益于健康和长寿。元代邹铉的《寿亲养老新书》中载有“述齐斋十乐”，而“学法帖字”、“听琴玩鹤”、“寓意弈棋”被列为其中的三乐。《老老恒言》中也认为琴棋书画值得提倡，特别是老年人可以从琴棋书画中得到益处和乐趣。书中说“笔墨挥洒，最是乐事”，“棋可遣闲”，“琴可养性”，又说“幽窗邃室，观奕听琴，亦足以消永昼”。的确，在清静明亮的屋内，或临摹、展玩字画；或抚琴、听琴；或观棋、弈棋，品味出其中的佳妙之处，达到心领神会的境界时，就能体会到其中无与伦比的乐趣。可见，琴棋书画是能够养性助乐、调济精神的娱乐方式。

抚琴养生调心神

琴是我国传统文化中的一种雅趣。早在唐代已有，孙思邈在《千金要方》中说：“弹琴瑟，调心神，和性情。”古人借琴抒发情怀，指应于弦，籍琴已成曲，心动而手应，畅心情而动肢体，中医认为这是一种形神统一的娱乐活动，故可以内养其心而外动其形，有益心身。唐宋八大家之一的欧阳修就是用琴瑟之乐来防病健身的。当时他怀才不遇，心情郁闷不畅，于是向孙道滋学琴，感受音律的熏陶，时间长了就不觉得自己身体有不适了。因此他在《秋声赋》中说道：“欲平其心以养其疾，于琴将有得焉，听之以耳，应之以手，取其和者，道其湮郁，变其忧思，感人之际，亦有致者。”正如欧阳修所说，优美的琴声，可以调节情绪，转移精神压力，陶冶情操，舒畅情志，赋予人们无限的欢乐。操琴时，手指灵活的运用，有助于疏通经络，调和气血，养心健脑。看来这真可谓是一剂养生妙药。现代对古琴艺术也越来越重视，这项传统技艺已经被列入非物质文化遗产，它的艺术魅力也在吸引着更多人的关注。在闲暇时，雅兴所致，不妨抚琴弄弦，或用心倾听欣赏，相信您会伴着琴声，坦然自安，感受无穷乐趣。

弈棋修炼养功夫

棋类是一种兼娱乐与益智于一身的娱乐活动。弈棋时，精神集中，头脑冷静，思考周密，可以排除一切杂念，这种状态犹如修练静养功夫，心神专一，意守棋局，谋定而动，心气平静。因此有“善弈者长寿”之说。在实际生活中，古今棋手长寿者不乏其人，明末的高兰泉、清末的秋航等都获90岁以上的高寿；近代象棋手林奕仙，去世时93岁，有“百岁棋王”之称的谢侠逊从6岁开始与棋结缘，象棋伴随他一生直到100岁去世。弈棋趣浓，沉醉其中，容易忽略一些事情，可能有害健康。

这里要提醒棋迷们注意几个问题。一是不能过度耗神。一般来说，“三打二胜”，1～2小时即可，不能“弈而忘返”，过度疲劳。二是注意弈棋的姿势。应该保持自然的坐位，避免蹲下或低头姿势，时间长了就容易引起疲劳和损伤。三是不要计较输赢。弈棋对阵，犹如用兵打仗，胜败乃兵家常事，要置之度外，做到“对弈从来乐趣多，胜亦高兴败亦喜”，抱着这样的态度，弈棋才能真正起到愉悦心身、养生保健的作用。

书画悦心凝心神

我国的书画艺术在世界上都是享有盛名的。中国的书法可以用汉字这一特殊的载体显示出无色而有画的灿烂、无声而有音乐的和谐这样奇妙的境界。这是它的魅力所在，也是书画同源的由来。所以欣赏书画会令人心旷神怡，达到精神上的享受。古代养生名著《寿世宝元》有“诗书悦心，可以延年”之说，这是有道理的。因为我们练书法、习绘画，必须意力并用，心神集中，杂念尽消，心正气和，神意安稳，荣辱皆忘。“先默静思”以净化心灵，然后，运气于指、腕、臂、腰，以调节全身之力于指端，“下笔点画波撇曲直，皆尽一身之力而送之”，有如“蜻蜒点水”，或似“蛟龙戏海”而妙笔生辉。所以，有人形容书法、绘画，犹如一种在纸上进行的太极拳，同样也可使全身肌肉、筋骨运动，达到舒筋活络作用。也正是由于书画这种保健功能，从古至今书画家长寿的例子不胜枚举。梁武帝，唐代柳公权、欧阳询，明清时期的文徽明、梁同书以及近代的齐白石、张大千、吴昌硕，均是80～90岁的高寿。更有当代闻名遐迩的书画家苏局仙年逾百岁之时，刘海粟90有过之时，仍耳聪目明，胸挺背直，思路清晰，步履稳健。可见，书画不仅可以怡情悦志，还可以调气养神，舒活筋骨，故能达到延年益寿的目的。（陈永灿）