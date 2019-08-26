抻筋强腰功治腰部不适

抻筋强腰功，源自隋朝巢元方所著《诸病源候论》治疗腰部活动不利的导引法。该书在论述疾病治疗时不载方药和针灸，仅介绍导引术，这在中医古籍中可谓空前绝后，充分体现了作者对于导引术临床疗效的信心，也从一个侧面反映出当时人们对于导引术的青睐。

功法特点：上下用力，腰部松柔

《诸病源候论》凡50卷，涉及67大类、1739种疾病的发病原因与机制，而与腰部活动不利相关的导引法主要出现于风冷候、风痹候、虚劳候、腰痛候，涉及20余条操作方法。这些导引法多从姿势动作角度入手，其操作要求做到能够达到的最大限度；在操作达到最大限度的过程中，强调缓慢；与之协同的呼吸则是吸气或者吸气之后的屏气操作；这些调身动作，在各个方向，从两端牵引腰背，故而操作者在练习这些功法时，要仔细体会腰部松柔舒适的感受。

此外，《诸病源候论》认为，疾病的发生更多源于邪气在人体的停留，屏气操作即有加强驱邪外出的效果。不同的导引动作，针对不同方向和部位的腰部不适，有轻有重，有易有难。本套功法主要选用了其中十条较容易操作的导引法，编创而成。操作简单，易于掌握。

据史书记载，巢元方为隋朝太医令，太医博士。太医博士，相当于现在医学院的教授；而太医令则是官衔，负责宫廷内外医疗之事。在《诸病源候论》中，巢元方在每条导引之前都要强调“汤熨针石，别有正方；补养宣导，今附于后”，意思是“中药、推拿热敷、针刺砭石之法，已经有很多专著讲过了，这里只记载导引之术作为治病之法”。

巢氏所录导引法均冠以“养生方导引法”的字眼，但《养生方导引法》或者《养生方》这个书名，在《二十四史》的书目中并未出现。与这些导引操作类似的文字记载，散见于成书于《诸病源候论》之前的《抱朴子》《养性延命录》等书，以及宋代成书的《云笈七签》（被后人称为“小道藏”）的杂修摄部等，而冠以“太清导引养生经”“宁先生导引养生法”“彭祖导引法”“服气精义论”“王子乔导引法”，其文字记述也有出入。

上述文献都与道教关系密切，这与“道医同源”的说法吻合。而官方人士巢元方所引用的文字与上述文献存在不少出入，多为解释性语句或者是适应证描述，这说明巢氏深谙导引之术，其所引用之法应当与其丰富的临床实践经验密切相关。

功法作用：远牵近引，上下前后

本套功法一共七节，根据操作要点，分别命名为：“足跟相对身端坐”“前推后坐肾府活”“撑臂头仰腰反缩”“屈膝侧转身仰卧”“握固翘趾滞气挪”“头起足翘手欲捉”“手固丹田壮真火”。除第一节和最后一节功法为属于静功外，其余五节功法分别从背部、胸腹部、肩髋部、足部和头足部，多方向反复牵拉腰骶部，以达到舒缓腰骶部气机，治疗腰部不适的目的。由于所选用的导引法，容易操作且强度适宜，多种原因所致的腰部活动不利，均可使用，适应范围较广。习练者甚至可以根据自己腰部活动不利的具体特点，选做其中几节功法。

不同于方剂、针灸传承，此二者毕竟存在可依仗的实物——方剂有中药而针灸则有器具；导引之法完全依靠操作者自身的体验。中药繁多而方剂之书层出；器具仅为九针故而针灸专著世出；导引之法无形，故传承之专著最少。即使是导引专著，仅凭文字记载很难得其全貌，这是由其操作性决定的。导引历来强调操作之术，言传身教，口传心授是其薪火相传的最重要途径，所以其流传也最不容易。《诸病源候论》导引法也遵循这个规律。巢氏将其临床经验录制于文字，对于这些导引法的传承作了开创性努力。在其身后千余年，没有见到研究传承这些导引法的著作。幸运的是《诸病源候论》这本书流传下来，并且在清末民国初年，由廖平、曹炳章将这些导引法单独辑录成书《巢氏病源补养宣导方》。又过了60多年，赵邦柱教授结合导引操作体验，将其归纳为若干条导引之法，并用文字记述；丁光迪教授则主要从文字考证入手，全面梳理了导引法的内容；21世纪初，刘峰和刘天君教授运用照片、视频以及动画等现代化手段，深入考证文字的操作内涵，尽可能忠实还原了这些导引之法。上述有益的工作为巢氏导引之术的传承，抻筋强腰功的编创奠定了扎实的基础。（刘峰）

抻筋伸腰功 练法与作用

《诸病源候论》导引法一病一方，据此编创的抻筋伸腰功包括七节功法。悉遵巢元方“正气不足，病邪居之”的疾病观，以及“导引之法，在于祛害”的指导思想。首节与末节重在引动及培补正气；中间五节功法从后至前，从近及远，或者单方向或者从两个方向，反复抻拉腰骶部，操作时腰骶部始终保持放松状态。

抻筋伸腰功为动功，每法可按3、5、7、9 的次数递增运动量，循序渐进，以习练后不觉疲劳为度；每节功法力求到达最大活动限度，该操作配合吸气或者吸气后屏气操作，呼吸以不觉憋闷为度。初学者可以先学调身，然后加入调息操作，待调身、调息操作习练纯熟后，再加入调心内容，重点在于体验身体内部感觉的变化。抻筋伸腰功用于养生保健，可以整套练习，用于慢性病调理时，需要医师根据各节功法的操作部位侧重以及疗效侧重，进行有针对性的操作指导，可以选练其中的若干节，总以身体微微出汗为佳，每次练习一刻钟左右，每天最少2次，1个月为1个疗程。

该套功法共分七节，依次为“足跟相对身端坐”“前推后坐肾府活”“撑臂头仰腰反缩”“屈膝侧转身仰卧”“握固翘趾滞气挪”“头起足翘手欲捉”“手固丹田壮真火”。

一.足跟相对身端坐

1. 调身

双膝着席，足跟相对，足趾向外，臀部坐于足跟上。上身保持正直，双手握固。置于大腿根部（图1-1、1-2）

2. 调息

自然呼吸或者逆腹式呼吸。

3. 调心

意守下丹田。

4. 操作提示

躯干部保持正直，约略与坐具垂直；握固指拇指在内，余四指在外，自然置放于大腿根部；保持该姿势大约3分钟。

二.前推后坐肾府活

1. 调身

动作1：从第一节，松拳转掌，手心向下，沿大腿及坐席，手贴坐席前推，引躯干前行，继而伸膝，至大腿约略与坐具垂直，双手固着于席。

动作2：双手固定于席，用力前推，同时臀部尽力后坐（图2-1）。

动作3：松手伸髋，双手回至双大腿根部，手不握固（图2-2）。

2. 调息

动作1，吸气；动作2，屏气；动作3，呼气。

3. 调心

体会脊柱两端向相反方向牵引，腰背充分拉伸的感觉。

4. 操作提示

双手间距与肩等宽；双手着席的位置越远越好；掌根用力前推，但并不移动位置；头颈部自然屈曲即可；反复操作3～5遍。

三.撑臂头仰腰反缩

2. 调息

动作1，吸气；动作2，呼气；动作3，吸气；动作4，呼气

3. 调心

想象双臂如同千斤顶，将上半身举起（千斤顶举起重物）。

4. 操作提示

肘关节伸直上举半身时，腰部不能用力；动作3，腰骶部屈曲到极致时，保持该姿势一段时间，可以配合屏气。

1. 调身

动作1：接第二节，双手沿大腿及坐席，手贴坐席前推，引躯干前行，继而伸膝，至大腿约略与坐具垂直，双手与肩等宽，固着于席，与躯干约略垂直（3-1）

动作2：双手着席不动，躯干继续前行，呈俯卧位，双肘关节屈曲（图3-2）

动作3：肘关节逐渐伸直，继而仰头（图3-3）。

动作4：肘关节屈曲，回复至俯卧位（图3-1）。

动作3~4，反复操作3~5次，回至俯卧位，双手松置体侧，掌心向上（图3-4）。

四.屈膝侧转身仰卧

1. 调身

动作1：接第三节，从俯卧位转至右侧卧位，右手置于耳下，左手自然置于大腿侧面（图4-1）。

动作2：左手放置于席，手带肩转，背部上半部分着席，稍停（图4-2）。

动作3：保持双膝屈曲状态，先左后右，依次立于席面（图4-3）。

动作4：伸膝呈仰卧位，双手置于体侧，手心向下（图4-4）。

动作5：上半身保持不动，屈曲膝关节，至足跟近于臀部，稍停（图4-3）。

动作6：上半身保持不动，保持双膝屈曲状态，先左后右，依次向左置于坐席，膝带腰骶部离开席面（图4-5）。

动作7：左肘关节屈曲，左手置于耳下；同时右手带动右肩左转，呈侧卧位（图4-6）

相反方向，重复操作动作2~7；一左一右，反复操作3~5遍。

2. 调息

动作2，吸气；动作3，屏气；动作4，呼气；动作5，吸气；动作6，屏气；动作7，呼气。

3. 调心

整个转身转腰动作，就如同蛇身体一般，屈曲伸直，绵延不断。

4. 操作提示

在本节操作中，通过远端手足，带动改变腰骶部位置，整个过程腰骶部并不用力。

五.握固翘趾滞气挪

置于体侧，双足跟自然并拢。

动作2：双手握固，同时双足竖立，足十趾尽力背伸，稍停（图5-1）。

动作3：双手松开，同时双足自然放松（图5-2）。

动作2~3反复操作3~5次，恢复至仰卧位。双手置于体侧。

2. 调息

动作2，吸气；动作3，呼气。

3. 调心

注意体会整个后背绷紧的感觉，如同被拉紧的弓弦。

4. 操作提示

双足十趾背伸的同时，可配合双足踝关节用力屈曲；屈曲至最大程度，保持一段时间，然后呼气放松。

1. 调身

动作1：接第四节，回复至仰卧位置，双手

六.头起足翘手欲捉

1. 调身

动作1：右膝屈曲，右足踝压于左膝关节正下方，左膝关节伸直（图6-1）。

动作2：左足五趾用力背伸，带动左踝关节用力屈曲的同时，双肘关节伸直，双手间距比肩略宽，手带头走，引动腰屈曲，上半身慢慢离开坐席，稍停（图6-2）。

动作3：头回至坐席，伸左踝及足趾，同时伸直右膝关节

同样操作，相反方向操作1遍；一左一右，重复3~5次，恢复至仰卧位。双手置于体侧，手心向下。

2. 调息

动作1，吸气；动作2，屏气；动作3 ，呼气。

3. 调心

体会腰腹被固定住，手欲捉足的感觉。

4. 操作提示

足置于膝下，膝关节屈曲时，膝关节尽量贴席；双手离席，尽量向翘起的足尖靠拢；头部离席，颈部屈曲，至大约头与坐席垂直即可。

七.手固丹田壮真火

1. 调身

双手握固，置于小腹。双目微闭，全身放松（图7）

2. 调息

自然呼吸或者逆腹式呼吸。

3. 调心

意守下丹田。

4. 操作提示

躯干保持正直，腰部略略伸直；握固指拇指在内，余四指在外，自然置放于小腹下丹田处；保持该姿势大约3分钟。（刘峰）