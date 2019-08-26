秋蚊猛于虎 科学灭蚊不再苦

□北京市疾病预防控制中心 曾晓芃 张勇 李秋红 周小洁 李静 刘婷

“秋老虎”时期不光有闷热的天气，还有秋后恼人的蚊虫，入眠之前的嗡嗡作响、蚊虫叮咬后的奇痒无比都让人难以忍受。本期周末讲坛特邀北京市疾病预防控制中心的专家们，同大家聊聊蚊子“喜欢”哪类人、蚊子的常见类型、如何选购驱蚊利器等，为大家提供更多灭蚊知识。

蚊子对谁情有独钟

蚊子喜欢的

在同一环境中，有些人很受蚊子的“青睐”，可另一些人却让蚊子“退避三舍”。为什么会这样呢？研究表明，蚊子主要是看人体向蚊子发射“信号”的强弱，强烈的“信号”通过空气传播，能够引导蚊子快速找到“猎物”。

“蚊子究竟爱叮什么样的人”一直是科学家的热门研究课题，目前尚未完全研究清楚，从已得到证实的结果来看，总有几种人会令蚊子“情有独钟”。

汗腺发达、体温较高。

汗液中含有大量氨基酸、乳酸及氨类化合物，蚊子对此非常敏感，一旦嗅到这些物质的气味，蚊子就会食欲大开，因此出汗多的人就容易被蚊子叮。科学家还发现，蚊子会从不同的气味中选择最喜爱的猎物。人皮肤上的细菌会使汗液的气味加重，这样也会增加蚊子的食欲。

疲惫不堪、呼吸快。

人在从事运动或体力劳动后呼吸会加快，有些人肺活量较大或呼吸节奏本身较快，呼出的二氧化碳相对较多。二氧化碳气体会在头上约1米左右的地方形成一股潮湿温暖的气流，蚊子对此比较敏感，会闻味而至。科学家们很早以前就发现二氧化碳对蚊子有很强的吸引作用。

身着深色服装。

黑色是蚊子进攻的首选对象，如伊蚊（又叫花蚊子），最喜欢停落在黑色衣服上，其次是蓝、红、绿等颜色。相反，蚊子不爱叮穿白色衣服的人。同理，蚊子爱叮肤色较黑或肤色发红

的人。

胖人也中枪。

胖人通常爱出汗而且呼吸重，加之不少胖人喜欢穿深色衣服，更易招引蚊子。

另外还有普遍规律：男人比女人、青年比老人、健康人比病人更招蚊子，这是因为皮肤表面的分泌物较多。儿童新陈代谢旺盛，也是蚊子青睐的对象。女性在月经期间也更招蚊子。

蚊子不喜欢的

怎样才能远离蚊虫叮咬，在这场人蚊大战中掌握先机呢？

常洗澡，少用香水。

常洗澡，保持皮肤清爽，流汗时及时擦去汗液，减少汗液气味对蚊虫的吸引。少用香皂和香水，蚊子喜食花蜜露，因此使用香水、化妆品、面霜等带花香味的物品后，被蚊子叮咬的概率会上升。不过，并非所有的香味都会招惹蚊子，男士常用的古龙香水中因带檀香味，反能起到驱蚊的作用。

身上带蚊子讨厌的气味。

蚊子对特殊的气味比较害怕，一些天然植物对蚊子有驱避作用。比如夜来香、艾叶草，其中最明显的是除虫菊，它对蚊子有很强的驱避甚至杀灭作用。柠檬草油、香茅和香叶醇等气味蚊子也不喜欢。

户外运动穿浅色衣服。

在蚊子较多的地方活动时，尽量穿浅色的长袖衣服，同时要穿袜子，这样可以减少人蚊接触，不让蚊子感觉到人的皮肤湿度和皮表挥发物，从而减少叮咬。

正确使用驱避剂。

驱避剂是为了驱赶蚊子而往身上涂抹的药物，例如常见的花露水、风油精等，可涂抹于裸露的皮肤处，如手臂、脸颈、小腿等，一般4小时内有效，过了这个时间就应该重新涂抹。另外，要注意看自己是否有过敏现象。药效与活动量、出汗量有关，如果在户外，药效持续时间可能会缩短，应及时涂抹。经测试发现，目前最有效的驱蚊产品仍以含有避蚊胺和驱蚊酯成分为主，其他产品不是完全无效就是效果微弱。婴幼儿防蚊最好的方法还是使用蚊帐。

不是所有蚊子都是夜行动物，比如传播登革热的白纹伊蚊一般就喜欢在白天活动，因此白天外出活动同样需要防蚊。在绿化带、林带等处进行户外活动时，最好使用驱蚊液（驱避剂），尽量穿浅色衣物。

“四看三用”巧选驱蚊利器

现在市场上有很多驱蚊产品，比如涂抹在皮肤上的驱蚊液，穿戴方便的驱蚊手环、手表，还有一贴就好的驱蚊贴、驱蚊扣等，到底哪种驱蚊产品的效果好呢？

什么是驱避剂？驱蚊花露水，蚊不叮等，保护身体不被蚊虫叮咬的产品，都称为驱避剂。据专家测试发现，驱蚊手环、驱蚊手表、驱蚊贴、驱蚊扣的驱蚊效果微乎其微。另外，超声波驱蚊器也不能驱蚊，真正起到驱蚊作用的是驱蚊液（或驱蚊霜，驱蚊乳），特指需要直接喷涂在皮肤上的驱蚊产品。那么选购和使用驱蚊液有哪些技巧呢？

驱蚊液“四看”

看驱蚊产品的“三证”。购买驱蚊液、驱蚊花露水，一定要看它的“三证”。因为根据国家颁布的《农药管理条例》规定，驱蚊花露水是一种卫生杀虫剂，属于农药管理范畴。只要是农药就要看它有没有“三证”，即看产品包装上有没有农业部颁发的“农药登记证号”、“产品质量标准号”, 以及“农药生产许可证号”。

看驱蚊产品的有效成分。什么算是有效的驱蚊化学成分呢？国内常见的有效驱蚊成分有避蚊胺（DEET）、驱蚊酯（IR3535）、羟哌酯（ICARIDIN），所以我们选择驱蚊液，成分表里是否含有避蚊胺等是重要的选购标准。

看驱蚊成分浓度。如果您只是日常防止蚊虫叮咬，选择10%以下浓度的驱蚊液就可以了，但是如果您生活的区域暴发了登革热等蚊媒传染病，或是您要前往非洲、南美洲等蚊传疾病高发、暴发地区，建议您选用10%~30%的高浓度驱蚊液。

看有效保护时间。一般驱蚊液都标明了产品的有效保护时间，请根据个人需要保护时间的长短进行选择。特别要记住的是，在使用驱蚊液期间，如果大量出汗或者用水清洗后，即使仍在保护时间内，也要及时补充喷涂。

驱蚊液“三用”

在身体的什么部位使用？驱蚊液只在有皮肤暴露的部位使用，有衣物遮盖的皮肤是不需要使用的。

用多少量？驱蚊液的使用量不是越多越好，而是在皮肤表面薄薄一层就可以了。

孩子怎么用？我们一般建议两个月以下婴儿的不使用任何驱蚊液。另外，不要对儿童的手使用驱避液，防止带入口、眼、鼻等黏膜敏感部位。

端掉家中潜伏的“蚊子窝”

常有人说，纱窗、房门关得严严实实，喷药、点蚊香、喷花露水等各种利器轮流作战，还是遭到蚊子的“花式”骚扰，苦不堪言。遇到这种情况，很可能是您家里家外犄角旮旯藏着蚊子。积水是蚊子最喜欢的“温床”，家中有积水的地方长时间不清理，可能会出现翻跟斗的小虫子，这就是蚊子的幼虫，俗称“跟斗虫”。下面说说常被忽略的“蚊子窝”。

插花瓶（植物容器）

家里的插花瓶、种养水生植物的容器，容易滋生蚊子幼虫。如果发现幼虫后，要尽快采取“灭蚊三步法”：换水-洗净植物根部-彻底清洗容器内壁。至少每周清洗一次。

花盆托盘（小型积水）

不起眼的小型积水处，如花盆托盘、植物的茎叶等也不可忽视。雌蚊饱吸一次血，能产一次卵，一生可产卵六到八次，每次200粒~300粒，所以每消灭一只即将长成熟的蚊子幼虫，等于消灭了上千只蚊子。因此，家里若有花盆托盘每周至少清理一次。

咸菜坛子（闲置器具）

房前屋后闲置的咸菜坛子，很多人舍不得扔，还有居家用的水桶、盆、罐、泡沫箱等，下雨后极易形成积水。此外，饮料罐、食品盒、玻璃瓶等废弃的容器垃圾，如果不及时清理，也会成为蚊子滋生地。对于临时存水的容器，建议大家把容器扣过来倒放，这就叫翻盆倒罐。举手之劳，清除积水，可有效防蚊虫！

防止蚊虫叮咬，不能仅靠喷药。人人参与，用上述方法清除积水，可从根源上防止蚊虫滋生繁殖。

使用蚊香避开误区

各种蚊香只有通过了产品化学、药效、毒理、残留、环境、质量等检测合格后，才能够被批准上市，进入千家万户使用。虽然大家都知道在蚊香使用前，要仔细阅读标签或使用说明，但在实际使用过程中还会存在一些误区。

误区一

整夜关门闭窗用蚊香

夏天温度高，很多人开空调关闭门窗睡觉，整夜在密闭的环境中，并在夜间使用蚊香液驱蚊，这种用法是不正确的。蚊香液中含有拟除虫菊酯类杀虫剂和其他溶剂成分，使用时也要多加注意，保持空气流通，使人体头部处于上风处，尽可能减少蚊香的吸入。如果开空调关门窗使用电蚊香，要注意适时换气。

误区二

睡前仅用一小会儿

有些人发现家里有蚊子，但又不想整晚一直插着电热蚊香液，于是只在睡前用20~30分钟。不料刚刚睡着，又被耳边的嗡嗡的声吵醒。这是蚊香液失效了么？真相是房屋空间较大，弥散在房间里的有效成分在短时间内难以达到足够剂量。一般的电热蚊香液在密闭卧室中加热两小时后，才能使空气中的药物浓度达到良好的驱蚊效果。因此，建议睡前两小时提前加热电蚊香，密闭房屋后离开。两小时后，关闭蚊香液，室内通风换气，就能达到较好的防蚊效果。

误区三

有烟的蚊香效果好

目前，市场上常见的三种蚊香剂型是：燃烧式盘香，电热蚊香片，电热蚊香液。燃烧式盘香，在燃烧过程会产生多种污染物，而电热蚊香片，电热蚊香液所含成分相对简单，不必借助辅助材料燃烧而产生烟雾。后者看似无声无息，其实和盘香效果相当。

综合考虑各类蚊香产品特点、使用便利性等，建议按以下顺序选购使用：电热蚊香液、电热蚊香片、燃烧式无烟盘香。如果家中有老人、婴幼儿等体质较弱及呼吸道疾病患者，建议尽量不使用蚊香以降低健康风险，可以使用蚊帐、灭蚊拍等物理手段，避免蚊虫叮扰，安然度过秋后蚊子旺季！

这些疾病居然靠蚊子“做媒”

除刺叮骚扰人体外，蚊子还是多种传染疾病的传播媒介，主要传播疟疾、登革热、流行性乙型脑炎、基孔肯雅热、寨卡病毒病、黄热病及西尼罗热等疾病。

疟疾：疟疾的病原是一种寄生虫，名为疟原虫，人类通过受感染蚊子的叮咬而感染此病。以北京市为例，自2010年开展监测工作以来，共报告疟疾病例600余例，所有病例均为境外输入病例，输入地主要是非洲，以劳务输出、经商、旅游、留学生等人群为主。

疟疾在热带及亚热带地区一年四季都可以发病，随着出入境旅游、跨国贸易、援外工程等迅速发展，大量出入境人员面临在境外疟疾流行区感染疟疾的风险。

预防疟疾最有效的方法是防止蚊虫叮咬，如使用蚊帐、纱窗纱门、蚊香、驱避剂等。一旦出现发热或感冒样症状应立即到当地医院就诊。诊断疟疾后，按照医嘱全程、足量服药，避免出现复发和耐药。

登革热：登革热是由登革病毒引起、经伊蚊传播的急性传染病。患者临床表现为发热、剧烈的头痛、眼眶痛、全身肌肉骨关节痛及皮疹、淋巴结肿大等；严重者出现高热、出血和休克，病死率高。

目前，登革热在欧洲以外的所有大陆都有流行，主要分布在全球的热带和亚热带地区。我国登革热疫情暴发的发生地有向北迁移的倾向。

登革热的主要传播媒介包括埃及伊蚊和白纹伊蚊，我国大陆地区主要传播登革热的媒介是白纹伊蚊，该蚊种大多生活在城市中各类容器型水体中，叮咬高峰集中在早上或黄昏前。患有登革热的病例均为输入性病例，病患多因境外旅游、因公出国和商业活动前往疫源地感染。感染地点以东南亚国家为主，与既往疫情特点相符。

全国各地进入夏季以来，由于温度与降雨同步上升，蚊虫密度明显上升。一般在公园绿地成蚊密度最高，因此到公园绿地环境中游玩时，一定要做好防蚊措施。

流行性乙型脑炎：流行性乙型脑炎（简称乙脑）是由乙脑病毒引起的以脑实质炎症为主要病变的急性传染病，主要症状有高热、意识障碍、抽搐、脑膜刺激征等，病死率较高，30%~50%的病例留有后遗症。

三带喙库蚊是乙脑的主要传播媒介，蚊子叮咬感染乙脑病毒的动物而携带病毒，再经叮咬将病毒传给人，猪是主要的传染源。夏秋季是北方地区乙脑流行季节，成人为发病主体。

以北京市为例，历年蚊媒监测数据显示，三带喙库蚊虽然不是北京地区的优势蚊种，但每年从8月上旬开始可监测到三带喙库蚊出现，随后占比逐渐增加，9月下旬达到全年高峰。

乙脑尚无特异性有效的治疗方法，但可通过儿童接种疫苗、防蚊灭蚊等措施预防。大家如果发现有乙脑初期症状，如高热、头痛呕吐、倦怠及嗜睡等，应立即去医院就诊，以免错过治疗时机。

室外蚊子滋生地怎么处理？

蚊子滋生的条件主要是水，大致上是两种，一种是自然积水，比如沟渫、池塘之类，还有一种就是非自然积水，比如洼地、竹节。为了将蚊子带来的传染病扼杀在根源，广大群众在外出的过程中，尽量远离常见室外蚊虫滋生处。小区附近如果有建筑场所和沟渠湖泊等地方，都是蚊虫滋生的主要地点，那么室外蚊子滋生处具体在哪里？如何做好清理工作控制蚊子滋生呢？

建筑场所

1.蚊虫滋生地

（1）建筑工地：工地的沟渠、污水井、地下室及排水深井、蓄水池、打桩洞、坑洼地以及各种露天器械设备和工棚的房前屋后的盆罐等容易积水，是蚊虫滋生主要场所。

（2）废旧收购点：废旧收购点及缸罐和废旧轮胎存放点往往堆放在露天场所，下雨时会不同程度积水滋生蚊虫，成为蚊虫滋生的重要场所。

2.滋生地处理方法：

（1）建筑工地：建筑工地内的沟渠要实现硬底化，保持畅通；及时清除沟渠、污水井、地下室及排水深井、蓄水池及工棚前后盆罐和各种露天器械设备的积水，填平工地内所有凹凸不平的坑洼；室内外所有种养水生植物都必须坚持每周换清水一次，如有蚊虫滋生，换水时需把植物根部和容器内壁清洗干净；停建工地要彻底清除各种废弃的容器，掩盖各类露天易于积水的器械设备和施工用具；待建工地应开渠引流排水，清除积水。

（2）废旧收购点：因条件缺乏而露天堆放的，废旧物品和缸、罐、瓶在室（棚）内堆放，应用防雨布盖起来，防止下雨时集聚积水；根据蚊虫消长情况，在下雨过后清除各种废旧物品、缸罐、废旧轮胎积水。

地下管井、沟渠、湖塘和农田

1.蚊虫滋生地：各类地下管井坑洼中的积水，沟渠（清、污）、湖、塘和农田中流动或静止各类水体都是蚊虫滋生的天然场所。

2.滋生地处理方法：

（1）地下管井中：在电信、供电电缆沟及煤气、自来水管道等工程的施工时，应用泥土或沙子填平管内所有坑洼，排除积水。

（2）沟渠（清、污）：污水井条件允许可改造为封闭带弯曲管道的污水井，无法改造的污水井都必须安装防蚊闸或使用井盖封闭贴；明渠排水沟渠可改造为硬底化和暗渠化的沟渠；经常清理沟渠及污水井的余泥和垃圾，定期检查防蚊闸和污水井封闭盖是否完好。

（3）湖泊、水塘、水池：污水截流，防止污水、垃圾流入塘、池；堤岸用石块和水泥垒砌；清除岸边和水体中的杂草和垃圾；岸边1米处挖渠。

（4）农田：疏通农田排灌沟渠，保持水流通畅，防止蚊幼滋生；采用稻田养鱼和干干湿湿的“间歇排灌”（即有时把水放干），抑制蚊幼滋生；田地中的蓄水要加盖密封或定期换水。

最常见的三类蚊子

蚊子叮咬，身上红包不断，又痒又痛，一般人避之不及。您知道经常叮咬人的是什么蚊子吗？叮咬人最凶猛的蚊子又是哪种？为了了解它们的习性，我们对蚊子进行了集体大饲养，整日与蚊为舞，精心呵护蚊子从一粒粒卵，直至最后羽化成蚊，为大家总结出了北方地区常见的三类蚊子。

第一名 白纹伊蚊

排名榜第一的“老大”就是被称作“亚洲虎蚊”的白纹伊蚊！也就是人们常说的花蚊子、毒蚊子。这位“老大”生性凶猛，攻击性强，追着人叮咬，而且一叮就是好几个包，被叮咬的部位又痒又痛，很难消下去。白纹伊蚊基本在白天吸血，吸血高峰为上午8∶00~10∶00，下午16∶00~18∶00。作为最凶猛的蚊子，白纹伊蚊身体大多是黑色的，有白斑，幼虫学名叫作孑孓。

第二名 淡色库蚊

“老二”叫淡色库蚊，它是北方地区数量最多的蚊子，库蚊成虫的特征是翅大、多无斑，体色是棕黄色，大多在夜间活动。如果您夜里酣睡之时，耳边嗡嗡作响，身上被叮了红包，“肇事者”多是这种库蚊。

第三名 三带喙库蚊

“小三”叫三带喙库蚊，它是北方地区三种常见的蚊子中，数量最少的蚊子，主要分布在郊区及少数城区公园内，体色由淡棕色渐变为淡灰色。它是典型的黄昏活动型蚊种，一般只在日落后一小时叮人，主要传播乙型脑炎病毒。