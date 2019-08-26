初秋，关节也要“除湿器”

立秋之后，积攒了一夏的暑湿依然在体内残存，其中最常见的就是湿气导致的关节疾病。因为湿气凝结在关节处，会导致颈肩腰腿疼痛。体内湿气越重，腰腿痛的程度越严重。体内湿气重的人在颈肩腰腿痛的同时，还会有“沉重”感，表现为迈不开腿、脚步沉重、脖子沉重等。

颈肩腰腿疼痛是老年人最常见的症状，现在常用的保守治疗方法包括推拿、理疗等。中医还有一种“一人一方”的药灸疗法，更适合体内湿气重的关节疾病患者。药灸又称为蛇灸，需要根据不同的病症进行辨证、根据辨证分析病因，有针对性地确立治疗方法，定制药灸药方。处方确定后，再将药材研成细末，依据辨证，进行配穴组成穴区，在施灸时选用相应的穴区。

治疗时，医生会在施灸的穴区搽上生姜、蒜、葱汁，然后均匀撒上施灸的药末。在药末上铺设灸饼，灸饼上放绒艾，然后开始进行治疗。

药灸治疗是将灸法与药物相结合，通过灸疗使药物经皮肤吸收与渗透，比起一般的外洗、外敷等，药效更为充分；通过药物归经、引经，增强了灸疗经络传感作用；局部渗透，直达病所，增强局部治疗作用，更有利于脏腑阴阳恢复平衡。

但是，灸法治疗也有一些注意事项，比如在饥饿、过饱、过劳、醉酒大惊、大怒大汗、大渴等情况下，不宜进行灸法治疗；大血管处、私密处不适合进行灸法治疗；妊娠期、高热、昏迷、重度高血压、肿瘤患者等不宜施灸。如果灸法是在面部进行治疗，施灸物要厚，灸的时间要短，有温度感即可。（作者 魏玉香）