黑龙江“互联网+”促看病不求人

日前，黑龙江省政府办公厅印发《关于发展“互联网+医疗”促进“看病不求人”的实施意见》，要求从拓展医患链接服务方式、门诊就医流程模式、住院救治管理制度、诊后支持机制措施方面着手，力促“找医生不求人”“挂号不求人”“住院不求人”和“查询与结算不求人”。

《意见》要求，鼓励发展互联网医院，方便患者网上自主选择医生，在线接受部分常见病、慢性病复诊及随访管理和远程指导。加快建设和应用家庭医生签约服务智能化信息平台，方便患者线上自主选择家庭医生团队，建立长期稳定契约服务关系。

在拓展门诊就医流程模式上，二级以上公立医院要通过“健康龙江服务平台”和各医院门户网站、手机终端等渠道，实现网上预约挂号，专家号源开放比例达到100%，预约时段精确到1小时以内。针对老年人等不习惯使用电脑、智能手机的人群，开发有线电视端预约挂号等便民惠民应用。

《意见》明确，在拓展住院救治管理制度上，二级以上公立医院要设置入院准备平台，为患者提供床位预约、入院交费、入院前检查检验预约等全流程一站式服务。设置出院服务平台，为患者提供出院费用结算、出院小结、发票打印、病历复印等全流程一站式服务。全面推进远程医疗系统建设，逐步实现远程医疗服务覆盖所有医联体和县级医院。

在拓展诊后支持机制措施上，各级各类公立医院要在门诊大厅设置自助查询设备。二级以上医院要普遍提供检查检验结果线上查询服务，逐步实现居民便捷查阅本人在不同医疗机构的就诊信息。优化检查检验结果互认机制，避免患者重复检查。扩大基本医保联网定点医疗机构范围，推进医保异地就医直接结算。（记者董宇翔 衣晓峰）