养老院新“风景”：大爱扮美夕阳红

新华社杭州8月25日电 （记者何玲玲、商意盈、罗争光、俞菀、陆华东、梁军）莫道桑榆晚，为霞尚满天。

尊老敬贤，是中华民族的传统美德。如何提高养老院服务质量，使千千万万老年人都能有一个幸福美满的晚年，始终让党中央朝斯夕斯，念兹在兹。

“满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对。”党的十八大以来，习近平总书记多次对加强老龄工作作出重要指示、提出明确要求。

近日，新华社记者走访了浙江、江苏、甘肃等地养老院，感受到基础设施和服务质量大幅提升给老人生活带来的可喜变化；智能化应用、社会力量的参与，更让他们老有所养、老有所乐。

叶忠达的垂钓生活

初秋傍晚，浙江省丽水市庆元县山脚下，流水潺潺。在青山绿水环抱的敬老院——康馨家园，记者见到了悠闲溜达的79岁的老人叶忠达。

叶忠达退休后，一直居住在庆元县菊水村的屏都中心敬老院。2016年8月，当地遭遇了台风“桑美”的肆虐，当年11月，为了提升老人的晚年生活品质，屏都中心敬老院42名特困老人全部搬迁至庆元县新建的公建民营敬老院“康馨家园”。

依山傍水的“康馨家园”如同“天然疗养院”，老人们早餐前、晚饭后都喜欢到户外溜达。

这里每6位老人配有1位专职护理员，敬老院还与县中医院达成医养结合的相关协议，老人的住院医药费全部由政府报销。

“搬到新的敬老院有3年了，这里条件更好，每个房间都有空调和洗衣机，每顿饭都有三菜一汤。”79岁的叶忠达说，现在对生活很满意，“有空的时候，我还去门口的溪沟里钓鱼呢。”

拥有得天独厚自然景观的丽水，在养老福利事业发展中，制定精细服务标准，讲求人文情怀。

在丽水市“怡福家园”，两棵百年樟树庇护着老人公寓。这里为老人开设了阅览室、书法室和护理康复室。老人们可以享受医护人员的定期服务，吃上农场里自己种出的瓜果蔬菜，养老院的公众号上还会刊载他们自创的诗歌。

“怡福家园”院长姜兰芳说：“我们所做的一切，都是为了能让老人们以一种更平稳、平和的状态与疾病和衰老相处。”

为贯彻落实习近平总书记关于提高养老院服务质量的重要指示精神，民政部会同相关部门于2017年启动了全国养老院服务质量建设专项行动，加快推进养老服务标准化建设和信用监管体系建设等。

截至8月10日，全国符合《养老机构服务质量基本规范》国家标准的养老机构超过1.1万家。

荆荣云的怀旧电影

“上楼看电影去喽！”每天下午1点半，住在江苏省南京市江宁区谷里敬老院的荆荣云老人都会准时起床，兴奋地挨个房间招呼同样爱看电影的“老伙伴”，一起到二楼活动室看电影。

活动室内，现代化的投影设备正在播放电影《智取威虎山》，崭新的立式空调开着，20多位老人聚精会神地看着电影、喝着绿豆汤，很是惬意。

“大家看着老电影，共同回忆往事，非常开心。”76岁的荆荣云已经在谷里敬老院住了14年，回忆起这十几年敬老院居住条件的变化，心情激动。

记者走进老荆的房间，看到空调、护理型床位、应急呼叫系统等设施。

为防止老人摔伤，敬老院内的水泥地都铺上了塑胶，走廊内也加装了扶手。残疾老人则拥有“定制化”房间，屋内卫生间和床都经过专门改造，方便坐轮椅的老人生活。有些老人腿脚不便，还可以乘电梯上下楼。

这一切，让人很难想象这是家农村敬老院。谷里敬老院始建于上世纪90年代，2018年，谷里街道投入1000多万元，按照安全化、规范化、信息化、适老化的原则，对谷里敬老院进行改造、升级。

据统计，到2018年底，我国各类养老机构和设施达16.38万个，养老服务床位746.3万张，社区养老服务设施覆盖全部城镇社区和50％以上的农村社区。记者在多地养老院看到，随着基础设施显著提升、功能改善，老人的幸福感、获得感逐步增强。

祝磊姝的智能新生活

86岁的兰州市民祝磊姝年老体迈，子女每次出门，最牵挂她独居出意外。今年6月，城关区虚拟养老院的工作人员来访，在她家里安装了智能养老“三件套”，这种新研发的涉老产品，帮祝磊姝的子女们省了不少心。

在祝磊姝家的电视机前，摆放着一个杯状语音报警器，旁边配有酷似平板电脑的视频通讯设备。祝磊姝只要喊一声“救命”，语音报警器就会自动识别，报警信息随即传递到城关区虚拟养老院热线中心和她子女的手机上。

“人老了，总担心儿女不在眼前可咋办？”祝磊姝说，自己在虚拟养老院注册后，不仅可以去固定餐厅吃饭，还可以在家安享独居生活，“过去养儿防老，现在智慧养老让我和家人很安心。”

始建于2009年的城关区虚拟养老院，由政府主导、企业加盟、市场运作、社会参与，老人拨打热线电话，说明服务需求，就近的加盟企业便会派出相应的服务。截至目前，全区有12.12万名老人注册入院，服务总量达到1289万人次。

记者在城关区虚拟养老院看到，这里犹如城市智慧养老的“中枢大脑”：客服中心的热线电话此起彼伏，大厅电子荧屏实时显示全城线下服务分布地图，服务量也有实时统计，楼道角落到处展示着计划投放入户的智能设备。

2013年春节前夕，习近平总书记来到这里详细了解虚拟敬老院的运行情况。院长秦田田说，从习近平总书记考察至今，虚拟养老院不仅迈入智能养老时代，而且已建成16个街道社区医养融合服务中心，为老服务项目扩展为生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急援助四大类150余项服务。

近年来，我国积极引导社会力量参与养老服务，不断放宽准入，支持依托“互联网＋”的便捷养老服务开展连锁化、综合化、品牌化运营。

财政部等部门发布公告，从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老等相关服务的收入免征增值税，并减按90％计入所得税应纳税所得额等6项收费。这些措施力度大、受惠面广，有望进一步激发养老市场活力。