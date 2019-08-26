治理高值医用耗材问题的“七寸”在哪

在健康中国战略的大背景下，随着智慧就诊、药品集中采购、医药分开、药品提成“零差价”、全科医生签约、分级诊疗等医改措施的层层推进，中国的医疗改革取得了初步成果，群众的就医“获得感”“幸福感”得到了大幅度提升。不过，随着医疗改革的持续深入，一些更深层的问题也相继凸显，引起社会的关注，比如高值医用耗材领域的滥用问题。

高值医用耗材，是指在治疗过程中使用的价格昂贵的医用耗材（不包括药品），比如心脏支架、人工关节、眼科人工晶体、一次性吻合器等。医用耗材用量巨大，价格昂贵，且大部分来自国外进口，有时一个病人60%以上的医疗费用都花在这些高值医用耗材上。高值医用耗材领域的腐败也是触目惊心，从厂家、中间流通商到相关医生，都有可能是“黑色产业链”的一个环节。近段时间相继曝光的一些心脏科医生，仅仅一个进口心脏支架的回扣就高达1万元左右。中国每年心脏支架的用量大约在60万个左右，每个支架价格大约在1.5万元左右，这对医保基金来说，无疑是个庞大的数字。

高值医用耗材暴露出来的价格虚高、过度使用等问题，引起了政府的高度重视。国务院办公厅在刚刚印发的《治理高值医用耗材改革方案》中明确提出了将在几个方面着手整顿流通领域，以促进降价。这些方面包括，严格监管，尤其针对医务人员的医疗行为；推动产业，尤其推动耗材的国产化，价格平民化；调整支付模式，加大政府对体现医务人员的技术劳务价值的投入，制止非法获利、变相获利。

“打蛇打七寸”，在政府的系列组合拳里，哪一招才真正打到了高值医用耗材这个问题的“七寸”呢？医疗支付模式改革中，单病种收费模式（DRG）的推行就是。我国传统的医疗支付模式是按照服务项目收费，医院给你提供了多少服务，你就得付多少钱。表面看起来非常公平，但实则有非常大的隐患，其最大隐患就是为了追求经济效益而导致过度医疗。

在医院里，尽管现代医疗主张“知情同意”，告诉你病情和治疗方案，医生会给患者提供建议，最后治疗方案由病人“自己”选择。但病人或者家属由于专业知识和信息的不对称，或者病人出于对医生的充分信赖，几乎所有的病人最后都会按照医生的建议确定自己的治疗方案，尤其是在选择手法方式和高值医用耗材的时候。

而单病种收费就是按照每个疾病的诊断，评估出治疗这个疾病大约需要多少费用，然后统一打包给医疗单位。从而既避免了医疗单位滥用医疗服务项目、重复项目和分解项目，防止医院小病大治，又保证了医疗服务质量。比如，急性阑尾炎，医保规定最多支付13200元，如果医疗费用超出了这个额度，对不起，超出部分医院自己承担。如果医疗费用只花了10000元，那么医院就多积余3200元。医院考虑到经济效益，只能提高医疗质量，减少过度医疗，注意早期康复，防止切开感染，要病人早些痊愈出院等等。自从美国实行单病种付费取得成功后，世界上很多国家也纷纷实行了单病种收费，诸如日本、德国、英国等。可以这样说，医疗按病种收费，是国际上控制医疗费用不合理增长、减轻患者负担的通用重要手段。

一项制度政策的出台，不可能是十全十美的，在具体实行中肯定还会碰到这样或那样的问题，但这些问题也只能在实践中予以完善。我们有充分理由期待单病种收费这个政策，能打中高值医用耗材问题的“七寸”，能在减少过度医疗、杜绝医保浪费、维护群众健康中发挥重大作用。（作者：陈作兵）