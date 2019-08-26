强化老年代步车监管治理
近年来，老年代步车颇有市场，但一些老年人应急操作和精神状态有所下降，贸然开车上路着实危险。一些老年代步车不办理任何证照手续就大摇大摆地上路，成为公共安全一大隐患。
因此，必须强化老年代步车监管治理。建议严格界定老年代步车的属性，对符合机动车标准的车辆进行入户登记，要求驾驶人持证驾驶并办齐常规手续，对部分不符合机动车标准、入户手续不齐且无驾驶资格的，严禁上路行驶。同时，加强停放管理以及交通违法行为查处力度，对于暂扣的老年代步车，经相关机构鉴定后，严格依据车辆属性按相应管理条例严肃处理，并严格审核老年代步车销售企业，禁止销售不符合国家相关标准的车辆。此外，要进一步加大宣传教育，让消费者勿信老年代步车“不用挂牌、不用考驾照”的虚假宣传，理解和支持相关管理工作。
陕西汉中市 黄宗跃
《 人民日报 》（ 2019年08月26日 07 版）
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