人造肉能阻止全球变暖吗

“百分百皇堡，零牛肉。”这是全球连锁快餐品牌汉堡王给新产品“不可能皇堡（impossible whopper)打出的标语，尽管它看上去和该品牌的传统皇堡别无二致，其“内涵”却震惊世界——因为它使用的是“人造肉”。

报道称，8月8日，汉堡王开始在覆盖美国的7200家门店销售这款汉堡。汉堡中间夹着的“人造肉”来自一家名为Impossible Foods的制造商。为获得牛肉的口感，他们用大豆根部提取的血红素代替牛肉中的血红素分子。

坦白地说，“人造肉”这个词或许难以激发肉食者的食欲。但对于素食主义者来说，这不失为一种新的选择，网络上也随之出现不少关于“吃素肉汉堡更健康”的讨论。

其实口感逼真的“人造肉”早就进入了公众的视野。人们一般将“人造肉”分为两种，一种被称作“植物肉”，也就是由植物提取、制作的素肉；还有一种被称作“实验室肉”，通常是以动物细胞为基础生产出的“人造肉”。

素肉已经大规模进军餐饮业——一些国外的超市肉类品牌出现了它的身影，国内一家公司近日在接受媒体采访时也表示：今年中秋节，将推出一款“人造肉馅”的月饼。

虽然“实验室肉”的成本远高于“植物肉”，但早在6年前，“实验室牛肉尝鲜”的消息就已经传遍了英美。当时参与实验的志愿者品尝之后说：“我本来以为它会更软一些……我知道它不含脂肪，所以我也不知道它吃起来会不会多汁。很接近真肉，没那么多汁，紧致度不错。”

谈起“人造肉”，有些厂家喜欢和健康挂钩。消费者关注的往往也是价格和健康问题。但如果在近期信息中搜索这一关键词，你会发现与其紧密相连的竟然是：全球变暖。

而“人造肉”和全球变暖的关键联系，竟然是：牛的屁。

说来话也不长。最近国外媒体广泛报道了一份联合国报告，中心思想是人类应该转向以植物为基础的饮食，因为红肉的生产对温室气体排放影响非常大，我们吃的食物已经导致了全球变暖。

此话怎讲？据报道，2006年联合国粮农组织发布的一份报告显示，当时全球约10.5亿头牛排放的二氧化碳占了全球温室气体总排放量的18%，饲养牛的牧草运输、肥料制作过程所释放的二氧化碳占9%；牛的屁以及其他排泄物释放的氨，占全球总量的2/3；排放的甲烷占全球总量的1/3。

笔者曾经去过温室气体排放远不如牛的鸡舍，毫不夸张地说，刚走到门口就被一道刺鼻的氨气“结界”弹了回来：那气味，怎一个酸爽了得。

事实上，牲畜的温室气体排放是一个非常严肃的问题。最近发布的联合国报告还提到，极端天气的增加可能会导致食物链瓦解。温度再提高0.5摄氏度，在未来10到30年引发永冻层解冻、野火灾害以及不稳定的食物供应的风险就可能高起来，如果温度提高1摄氏度，未来50年发生这种风险的几率可能就“非常高”。

一些科学家早就意识到当今的畜牧养殖方式是不可持续的，而人类对肉的需求却与日俱增。为了寻找吃肉的出路，同时阻止全球变暖，他们便开始研究人造肉。

所以从这个角度来看，食用人造肉，不仅是出于一种选择，也是出于没有选择。如果希望“割肉”那一天晚点到来，恐怕我们至少要在其他方面为阻止全球变暖多作些贡献。