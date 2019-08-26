“丧父丧母式”家庭教育不是无可救药

《小欢喜》最近很火，尤其是刚刚过去这周，随着剧情的深入，剧中三个家庭遭遇的问题不断升级，各种“催泪弹”连番轰炸，让很多观众欲罢不能。

《小欢喜》的热播并不出人意料，它就像一个筐，把中国家庭正在遭遇的难题一一“拣”到了一起，总有那么一款能砸中你。所以，总有一些家长一边追剧一边感叹：“太真实了”“就像照镜子”。

既然是个装满家庭教育难题的筐，那么我们自然可以在剧中看到当前家庭教育中的”流行病”：比如“虎妈病”，剧中由父母方圆、童文洁和儿子方一凡组成的家庭，虽然完整和谐，妈妈童文洁却是个虎妈，动不动就对儿子又骂又打，强势又霸道；比如“单亲家庭病”，剧中妈妈宋倩和女儿乔英子组成的家庭就“罹患”此病，宋倩的“症状”极为典型，把自己所有无处安放的爱全部投放到女儿身上，又有极强的控制欲，这种“牢笼式”的爱生生把英子逼成了抑郁症；再比如“父爱/母爱缺失病”，剧中季胜利、刘静夫妇在儿子季扬扬成长的关键期缺位了6年，错过了儿子6年中的所有重要时刻，可以说是一种“丧父/丧母式”的家庭关系。

在电视剧前半段，季家最不被看好，爸爸一身官气、儿子一脸冷漠。在季家，前一分钟家里还在为庆祝团聚而挂满气球，下一分钟爸爸就因与儿子一言不合而捏爆了所有气球；前一分钟爸爸还满心欢喜地以为儿子接受了自己的建议，后一分钟儿子就当着众人的面挖苦爸爸心里只装着自己的前途。

在很多专家的眼中，父母的缺位应该是这些“流行病”中最严重的一个，因为“丧父/丧母式”的家庭关系给孩子造成的伤害很可能永远无法弥补。

不过，在最近的几集中这个“病”得最重的家庭却在“逆袭”，儿子不仅理解了父母当年离开自己的不得已，而且愿意为了父母作出改变和努力，特别是在得知妈妈得了癌症之后，更是剃光了自己的头发，要陪着做化疗的妈妈一起勇敢渡过难关。

这几年，“原生家庭”这个词非常流行，大家用这个心理学上的名词来分析自己，很多成年人似乎也由此找到了自己身上存在问题的“原罪”。但是，再简单的生活也远比专业的心理分析复杂得多，很多在学术上认定的因果在真实的生活中还会面临很多变化的可能。就像剧中，虽然最初“一身官气”的季胜利在儿子面前也无法放低身段，但是当他意识到自己必须改变时，他把自己的将军肚塞进了儿子喜欢的赛车里；他顶着满是皱纹的大叔脸混到游戏厅看儿子玩赛车游戏；他一边用季胜利的身份在生活中与儿子小心翼翼地接触，一边用Victor（胜利者）这个网名在论坛里扮演儿子的成长导师……

虽然不完美，但是谁都能看到这个在儿子生活中缺失了6年的父亲的努力。就因这份努力，这个“丧父/丧母式”的家庭出现了转机。

有人说，电视剧是用来造梦的，再残酷的剧情也会迎来圆满的结局。而真实的生活可能会更糟。笔者的一位发小儿，父亲很早去世，她一直生活在单亲家庭，而且因小儿麻痹症落下残疾。发小儿可不像英子是个学霸，家里也没有学霸妈妈和4套学区房，她从小生活在自卑和因学不好而对不起妈妈的自责中。

确实，这就是现实：我们每个人手里都拿着一手烂牌，问题是如何才能用这一手烂牌打赢。电视剧的作用大概就是把关键的那几步演给你看。可能现实中的父母不会像季胜利那样可以做到180度的转变，现实中的孩子也不会像方一凡那样恰巧在学习成绩垫底时被发现有艺术天赋，但是电视剧告诉你：别因为手里是烂牌就任由它烂下去，并且心安理得地“因为烂所以烂”，就像某类病人，知道了病因却不吃药，沉溺在自己是个病人的事实中，而且还随时随地抱怨自己的病情。

有人说，糟糕的父母比比皆是，称职的父母万里挑一。确实，哪个父母身上没有毛病？屏幕前的每个人都或多或少是那个糟糕的父母，但是我们能做的是别让两个糟糕的父母组成一个糟糕的家庭，关键是找到各自的问题，并且直面它，像季胜利一家那样努力化解。努力了，结局也许不会像电视剧里演得那样圆满，但是至少会向着圆满靠近。