照顾无微不至 孩子为什么会铅中毒

小宝宝近一段时间总是思想不集中，一问起来还说有点头晕，但是也没感冒、没发烧，但上周开始出现间歇腹痛和浑身乏力，头疼的症状也加重，持续几天后开始呕吐，家长带他到医院检查，经验丰富的医生考虑到了铅中毒的可能性，果然在血液检验中，小宝宝的静脉血铅达到了279ug/L，已经达到了中度铅中毒的水平了！全家都很纳闷，“这是怎么回事？孩子按时上下学、饭都是家里吃的，怎么就会铅中毒呢？”

消化道

是铅吸收的主要途径

西安市儿童医院临床营养科主任刘瑞萍表示，铅是一种对人体无任何生理功能且对人体健康有严重危害的重金属元素。尤其是对儿童生长发育阶段的器官、系统可产生不可逆的损害。但是实际生活中，铅广泛应用于交通、制造业、工业、印刷机化妆品等众多领域，随着全球现代化工业和交通的快速发展，自然界中的空气、水源、土壤、食物等不同程度受到铅污染，尤其是儿童使用的物品如玩具、学习用品等铅含量高，已是影响儿童生长发育的重要因素。

儿童血铅水平主要受室内外环境、食品、母亲等诸多因素影响。消化道是铅吸收的主要途径，临床上最常见食品的污染有：爆米花、皮蛋（松花蛋）、罐头和水果（其表皮主要是杀虫剂含铅），其中常食未经检验检疫的“野罐头”和过期、变质的罐装食物导致铅中毒风险性最高。另外较为常见是含铅油漆、学习用品和玩具的污染，在新装修室内居住，含铅油漆可长久释放铅基油漆颗粒，导致儿童铅暴露。常用的学习用品、彩色画的报刊、画报、课桌椅及玩具中的棕黑色油漆层和颜料所含可溶性铅最高。学龄前儿童常有啃咬玩具、吸吮手指等不良习惯，故可溶性铅可通过口腔进入消化道。

刘瑞萍主任提醒，铅笔里的“铅”实际上的主要成分是石墨和粘土不会导致铅中毒，但是很多文具表面的颜料、涂层确是实打实的含铅，宝宝们千万不要吃、不要咬！

注意力不集中

当心是铅中毒

铅损害的临床主要有以下表现，首先，对神经系统的损害。铅具有抑制神经元生长和存活的毒性，低浓度的铅即可引起神经细胞发生凋亡，其作用可从胎儿期开始。母体血铅很容易通过胎盘进入胎儿脑组织。

儿童铅中毒可引起注意力不集中、学习困难，运动失调、易冲动、智力及空间综合能力下降等。其次，对血液系统的影响。铅对血液系统的主要作用是抑制血红蛋白合成，缩短循环中的红细胞寿命，故出现贫血，但血浆铁并不下降，铁剂治疗无效。

另外，对骨骼系统的影响。铅毒性侵害影响最大的是骨骼系统。铅损伤内分泌器官间接影响骨矿物质代谢。儿童骨骼发育受严重影响，个子矮小，骨骼质量很差。还有对其他系统的影响，对消化系统的影响表现为腹痛、腹泻或便秘，消化吸收功能差。生殖系统影响，幼稚子宫，精子少、无精症。铅影响微量元素的吸收，主要有铁、锌、钙。促甲状腺素分泌紊乱，阻碍儿童生长发育。

良好卫生习惯

可有效预防

如何防治儿童铅损害？刘瑞萍主任就此建议，对于高铅血症和轻度铅中毒应该采取，脱离铅污染源+卫生指导+营养干预的方法。对于中度和重度铅中毒，在前述基础上，给予驱铅治疗。排查和脱离铅污染源是处理儿童高铅血症和铅中毒的根本方法，儿童脱离铅污染源后血铅水平可显著下降。进行卫生指导，是指通过开展儿童铅中毒防治知识的健康教育与卫生指导，使广大群众知晓铅对健康的危害，避免和减少儿童接触铅污染源，同时教育儿童养成良好的卫生习惯，纠正不良行为。

实施营养干预也是非常重要的，高铅血症和铅中毒可以影响机体对铁、锌、钙等元素的吸收，当这些元素缺乏时机体又对铅毒性作用的易感性增强。因此，对高铅血症和铅中毒的儿童应及时进行营养干预，补充蛋白质、维生素和微量元素，纠正营养不良和铁、钙、锌的缺乏。另外，驱铅治疗是通过驱铅药物与体内铅结合并排泄，以达到阻止铅对机体产生毒性作用。驱铅治疗仅用于血铅水平在中度及以上铅中毒。 （作者张璐）