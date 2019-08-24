大力推广三明医改经验 持续推动医改向纵深发展

新华社福州8月23日电 国务院副总理、国务院医改领导小组组长孙春兰21日至23日在福建调研并出席医改推进现场会。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于深化医药卫生体制改革的重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，发挥三明医改典型引领作用，推动新时代医改走深走实、扩大成效。

孙春兰指出，三明市以调整医药目录、压缩药品耗材虚高价格为突破口，同步推进医疗、医保、医药联动改革，创新薪酬分配和监督考核，推动资源下沉和服务模式转变。去年以来福建省总结提升三明医改经验、提高医保基金统筹层次并在全省推开，探索出许多好做法，为全国医改提供了可供借鉴的经验。当前，医改到了深水区攻坚期，要加大三明医改经验推广力度，因地制宜制定工作方案，明确目标任务和时间进度，确保各项医改任务落地落实。

孙春兰强调，要扩大国家组织药品集中采购和使用改革范围，取消医用耗材加成，降低虚高药价，“腾笼换鸟”理顺医疗价格，建立新的补偿和运行机制，确保公立医院良性发展。加快推进薪酬制度改革，落实“两个允许”政策，提高医务人员待遇，努力使薪酬制度更加体现行业特点。推进区域医疗中心和医联体建设，优化医疗资源布局，促进分级诊疗。严格公立医疗机构管理和考核，规范诊疗行为，设立药事服务费，提升基本药物使用占比，促进合理用药，提高服务质量。加强全科医生和乡村医生队伍建设，做细做实签约服务，落实村医补助政策，筑牢基层服务网底。切实转变医疗卫生工作理念，探索医保区域打包付费、慢性病分级分类管理等，引导医疗服务从“治已病”向“治未病”转变。加强对医改组织领导，健全工作机制，鼓励探索创新，形成共同推进医改合力。

在福建期间，孙春兰来到三明市尤溪县总医院和西城镇卫生院、龙岩市古田镇卫生院和上郭车村卫生室，向医务人员、患者详细了解药品价格、医院管理、医联体建设、健康服务、医务人员待遇等情况。她希望福建省继续在医改的一些关键环节改革上进一步取得突破、创造经验，为全国作出示范和表率。

《 人民日报 》（ 2019年08月24日 04 版）