觅瑞早筛：与癌细胞赛跑 利用miRNA率先布局癌症早筛赛道

目前医学上，癌症到了Ⅲ期、Ⅳ期基本可以检测出来，但晚期在任何国家、任何医疗水平下都缺乏有效的治疗方法，所以推进癌症早筛检测是必然方向。而面临的尴尬问题是，Ⅱ期、Ⅰ期检测率会断崖式下降，因癌细胞数量不够，即使再贵的测试仪也无济于事。

觅瑞首席科学家邹瑞阳

突破点：miRNA实现早期癌症精准检测

觅瑞研发利用miRNA(微小核酸)进行癌症早筛的创新技术方式，通过对血液中miRNA小分子肿瘤标志物的判断，来辨别被检者的患癌风险，不仅实现对癌细胞的更早发现，准确率也更高。而这一切仅通过一管血液，在无创条件下完成。

miRNA?叫微?核酸，是微?且稳定存在于血液中的分子物质，它能管控细胞生长的方向，在人体内具有多种重要的调控作用，是正常生理和疾病过程的关键调节因子，它的表达变化与许多疾病发生发展密切相关。

国内上市公司在此领域也有布局。如华大基因在2018年年报中表示，miRNA 用于急性心肌梗死早筛的关键技术研发，吉玛基因在公告中称鉴于目前小核酸行业的发展趋势，公司大幅度增加了科研投入。新开源重组报告中也提及，miRNA 有望成为肿瘤诊断的新型标志物，但目前各家公司均尚未形成产业成果。

觅瑞研发团队展示

癌细胞“围猎”人

觅瑞的研发团队已经在miRNA领域深耕了将近20年。觅瑞团队与miRNA的“结缘”还要追溯到2001年。2001年，觅瑞科学顾问哈佛大学的Frank Slack教授首次在人体发现miRNA；次年，觅瑞创始团队正式开展miRNA检测技术研究。2012年，觅瑞联合新加坡、日本、韩国的科研单位以及临床单位，开始了胃癌标志物的研发。最终，其研究团队通过对5000多例样本的多中心临床试验，成功筛选出了12个具有胃癌表达特异性的“miRNA小分子肿瘤标志物”，并确定了相应的诊断分界值，可诊断出胃癌或准胃癌患者。为此，觅瑞努力了5年。

值得注意的是，全球公司中普遍通过5种miRNA检测一种疾病，而觅瑞检测一种癌测12种miRNA，成功筛选出12种miRNA小分子肿瘤标志物，其背后与觅瑞首席技术官邹瑞阳的算法分不开。

“觅瑞的算法能力来源于自己收集的数据、所掌控的临床样本、以及有自己研究的检测方法，这是一个将算法和机理结合在一起的过程，并不是单纯的AI所能模拟的。”邹瑞阳表示，“如果纯靠算法，在医学领域是很难搞定的”。

如今，觅瑞已拥有庞大的miRNA的数据库，在全球拥有超过9项核心专利技术。而在全球范围内有专利的miRNA qPCR检测技术一共只有四种，除觅瑞外，其他三种均掌握在欧美公司手中。

目前，觅瑞致力于通过癌症早筛，实现癌症早发现、早治疗，已经开始推出胃癌、肺癌、乳腺癌在内的多个高发癌种早筛产品，以帮助临床发现更多、更早的癌症病例，帮助更多人将癌症拦截在早期。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）