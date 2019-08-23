中国体操学院在上海体育学院揭牌成立

8月22日，中国体操学院共建签约暨揭牌仪式在上海体育学院举行。国家体育总局副局长高志丹、上海市副市长陈群为中国体操学院成立揭牌，并为学院理事会理事长、执行理事长和副理事长颁发聘书。国际体操联合会就中国体操学院成立发来贺信。国家体育总局、中国体操协会、上海市教育委员会、上海市体育局相关负责人和中国体操学院理事会理事等出席签约暨揭牌仪式。

为深入贯彻国家体育改革、教育综合改革部署要求，紧密对接奥运备战，体育强国、健康中国、教育强国、全球著名体育城市建设等国家区域战略，中国体操协会和上海体育学院协商一致，达成紧密合作意向，依托双方优势，共同组建成立中国体操学院。仪式上，中国体操协会和上海体育学院签署了共建协议，国家体育总局体操运动管理中心主任、中国体操协会主席缪仲一，上海市体育局局长徐彬分别致辞。

新时代，新体育。创建中国体操学院是着眼于服务国家和区域战略，深化体育类高校“双一流”建设和高水平地方高校建设内涵的重要举措。根据共建协议，中国体操学院致力成为“体教结合”前沿阵地、体操基础研究与科技助力基地、体操教育与交流基地，以及世界体操组织的合作基地，努力迈向国内一流、世界知名运动项目学院的目标。在社会各界支持下，中国体操学院，将注重突出“三大特色”，发挥“五大功能”。

“三大特色”是指运动项目特色、国际合作特色和体教结合特色。突出运动项目特色，结合体操项目特点和体操在体育中的重要地位，推动体操运动发展。突出国际合作特色，发挥体操运动在中国体育外交中的重要作用，为传播中国“体操”文化和提高世界体操运动技术水平做出中国贡献。突出体教结合特色，推动体操进校园，努力培养运动水平和文化水平“双高”的运动员人才，推动实现从“运动员学生”向“学生运动员”的转变；重视培养高素质复合型体操运动人才。

“五大功能”是指教学、训练、培训、科研、智库五个功能。教学功能上，同步推进学历教育和非学历教育发展。训练功能上，推动学院成为国家运动员科学训练和文化教育的基地。培训功能上，整合社会资源，优化中国特色体操教练员、裁判员等培训体系。科研功能上，聚焦体操技战术分析、运动员体能、智能设备等研究方向，推进多学科交叉系统研究。智库功能上，为体操运动服务国家和区域战略、体育发展等提出咨询与决策建议。

据悉，下阶段中国体操学院将抓紧启动实施奥运备战服务保障、“一带一路”国家体操发展论坛筹备、精英教练员培训、中国体操智库专家团队组建和体操推广普及行动方案制定等工作。