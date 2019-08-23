包头查封1家严重违法经营药店

日前，包头市市场监管局食品药品安全百日专项整治“雷霆行动”第四督查组在达尔罕茂明安联合旗（以下简称“达茂旗”）查封1家严重违法经营的药店——达茂旗神龙药店。

执法人员在检查中发现，该药店不仅销售过期药品、生虫变质中药饮片，还违规私设药品库房，存放大量来源不明、无标识、无合格证明的中药饮片。执法人员还发现，该药店存在执业药师不在岗、未凭处方销售处方药等违法违规行为；药品阴凉柜、冷藏柜未开机制冷且无温度记录，存在极大安全隐患。

执法人员现场查封了过期、变质药品，封存了违规私设的药品库房，并责成属地市场监管局立案处理。

然而，约1个小时后，执法人员再次巡查该药店时发现，药店人员已将封条私自拆开并搬运仓库内存放的药品。此行为涉嫌违法犯罪，执法人员立即向属地公安机关报案，并将该案移交公安机关查办。（记者杨燕 通讯员张井）