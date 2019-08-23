医用耗材价格改革大幕拉开

7月31日，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》。8月1日，国家医保局副局长李滔在国务院政策例行吹风会上表示，国家医保局将推动高值医用耗材带量采购。8月12日，在对十三届全国人大二次会议建议的公开答复中，国家医保局释放出医用耗材一致性评价的信号。

一场医用耗材价格改革战役打响。中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任蔡江南评价，这场改革要“让耗材发挥应该发挥的作用”，将改变医用耗材的商业模式和管理模式。

公立医院再历“不眠夜”

6月15日，北京市近3700家医疗机构同步启动医耗联动综合改革。时隔两年多，继2017年4月北京实施医药分开综合改革后，数千家医院再次经历“不眠夜”。

如今，医耗联动综合改革落地已2个月。近日，在2019北京健康大会期间，北京市卫健委体制改革处处长李德娟表示，目前改革推进符合预期，医疗机构秩序井然，药品和耗材正常供应。改革以来，全部监测单位门急诊次均卫生材料费比去年同期整体降低5.7%。

今年7月，浙江发布《浙江省省级公立医院医疗服务价格改革方案》，8月1日起，杭州市13家省级公立医院正式实施改革。据悉，改革将通过压缩不必要的药品和医用耗材使用量、控制不必要的检查检验等腾出空间，并按照改革后医疗服务项目提价增加收入部分的1.1倍确定各医院承诺腾空间量。

这意味着医院不能止步于控制“耗占比”，还要综合调控，适当下调耗材、药品相关支出。浙江大学附属第一医院设备处处长冯靖袆坦言，实施改革后，医院管理部门压力非常大。

抓住“牛鼻子”控制成本

“原来我们部门有耗材加成，是收益科室，现在成了成本部门，怎样才能把成本降下来？”一位医院设备处负责人的话，传递了医院的共同困扰。

7月31日，《治理高值医用耗材改革方案》出台。考虑到高值医用耗材对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、群众费用负担重，不少医院也选择从高值耗材下手，管控费用。

“高值耗材是医院管控重点，综合性三甲医院高值耗材费用占比很高，往往占耗材费用（总量）80%以上，把高值耗材管好了，就会达到预期的费用管控目标。”冯靖袆说。

中国医学科学院阜外医院深切感受到耗材“控费”的压力。该院物资供应处处长张凤勤说，2018年医院耗材费用占比为46%，其中大部分是高值耗材。为降低耗材成本，阜外医院对全院所有耗材进行二次议价，通过高值耗材二次遴选增进国产品牌，推行“高值耗材智能库房+智能柜管理”规范耗材使用。北京医耗联动综合改革启动后，阜外医院物耗占比降低了10%。

北京大学第三医院设备处处长许峰介绍说，北大三院对功能相同或相似的医用耗材限定供应企业数量，每个临床科室每专业一年最多可以申请4种新耗材，未通过医院装备管理委员会审核通过的品种，一年内不得再次申报。

探索价格发现新机制

8月12日，国家医保局发布的对十三届全国人大二次会议第6395号建议的答复释放出耗材一致性评价的信号——下一步，国家卫生健康委将积极配合医疗、信息、卫生经济、编码、医保、物价、招采、流通等相关机构，促进医用耗材各环节管理的无缝衔接，并配合相关管理部门建立耗材一致性评价机构。

然而，耗材一致性评价并非易事。冯靖袆表示，耗材一致性评价要从材料本身、产品可操作性和安全性入手，在临床使用过程中结合产品特性发现评价关键点，需要医工人员与临床医生加强协作配合。

耗材一致性评价脚步渐近，耗材全国性采购改革也将来袭。国办印发的《治理高值医用耗材改革方案》明确，今年下半年起鼓励医疗机构联合开展高值耗材带量采购谈判。不久前在国务院政策例行吹风会上，李滔也表示，在借鉴前期药品集中带量采购经验基础上，国家医保局将结合高值医用耗材特点，研究制定相应的集中带量采购方案，推动高值医用耗材带量采购。

在蔡江南看来，带量采购目的不是单纯降费，而是尝试建立一种新的、更加透明的价格发现机制。带量采购等创新做法不是颠覆原有体制，而是实现去中心化，提高医疗服务可及性、可负担性和性价比。改革在以患者为中心的前提下，寻求医疗服务生态链各相关方的利益平衡点，剥离附加在药品和耗材上的非治疗功能，回归医疗服务本质。(记者 落楠)