药企已成虚开增值税发票重灾区？

7月底，国家税务总局武汉市税务局接连发布5份税务处理决定书。该5份税务处理决定书显示，共有70余家药企虚开增值税发票近300份，虚开增值税发票份数前三名的药企分别是石药集团24份［包括石药集团欧意药业有限公司、石药集团中诚医药物流有限公司、石药集团百克（山东）生物制药有限公司、石药银湖制药有限公司］、贵州景峰注射剂有限公司22份、南京正大天晴制药有限公司19份。

4月30日，康美药业“爆雷”，近300亿元货币资金“不翼而飞”。医药企业财务问题引起社会关注。6月4日，财政部官网公布消息，财政部将于6~7月组织部分监管局和各省、自治区、直辖市财政厅（局）对77家医药企业展开会计信息质量检查工作，剖析药品从生产到销售各个环节的成本利润构成，揭示药价形成机制——药企财务检查“风暴”掀起。8月16日，证监会官网发布消息称，上市公司康美药业涉嫌财务造假，涉案金额巨大，立案后证监会集中力量进行查办。

药企财务真实性问题的背后，牵扯的是药价虚高。江苏省南通市市场监管局副调研员缪宝迎表示，之前药品流通实行多票制。药品出厂后经“层层盘剥”，导致其最终价格虚高。为解决这一问题，多票制已改为“两票制”，以去除中间代理商“盘剥”，降低药价。

但实行“两票制”后，药价并没有大幅下降，许多产品甚至根本没有降价。缪宝迎认为，虚开增值税发票是药企对“两票制”采取的应对之策。如果没有原先多票制中间的代理环节，药企的产品将很难卖出，但这些营销费用无法在账面上体现，所以药企只能通过虚开增值税发票来掩盖事实真相。医药企业或已成为虚开增值税发票的重灾区。

针对药企虚开增值税发票的问题，缪宝迎表示，国家组织开展“4+7”药品集中采购试点，对违规企业来说无异于釜底抽薪。从长远来看，“4+7”带量采购政策将迫使企业降低交易成本、降低药价，引导医院规范用药，去除医药行业痼疾，最终让广大患者受益。（记者康绍博）