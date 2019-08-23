抗生素不吃足疗程 易留下慢性炎症

实力医生说科普

“发烧刚好没多久，还在咳嗽着呢，又开始感冒了……”反复呼吸道感染和慢性咳嗽，是困扰学龄前、学龄期儿童的常见问题，也困扰着这个时期孩子的家长们。

实力中青年医生、广州市妇女儿童医疗中心儿内科副主任医师李淑华介绍，在儿内科门诊，上述情况的病例很常见，但并不是家长感觉孩子经常感冒，就可以称作反复呼吸道感染，国际上常用的定义是，3岁以下的孩子一年呼吸道感染超过8次、3岁以上的孩子一年呼吸道感染超过6次，就称为反复呼吸道感染。而如果儿童咳嗽时间超过4周，则属于慢性咳嗽。

不少家长认为，孩子还小、免疫力弱，病得多也算正常。其实，如果孩子出现反复呼吸道感染咳嗽，家长主要可以从三方面找原因。

医学指导/实力中青年医生、广州市妇女儿童医疗中心儿内科副主任医师李淑华

反复感冒、慢性咳嗽

往往因为有慢性炎症病灶

李淑华介绍，对于反复呼吸道感染和慢性咳嗽的孩子，首先就是要考虑孩子身体是否存在一个慢性炎症病灶，“比如有些孩子存在反复的扁桃体炎，有些存在反复鼻炎、鼻窦炎，此外临床工作中还发现有比较多迁延性的细菌性支气管炎”。

她解释，慢性炎症病灶是导致反复呼吸道感染和慢性咳嗽较常见的原因，一是因为城市里人口密度大，细菌在空气里含量较高，假如孩子已经进入托幼机构或者学校，和其他孩子之间互相传染的机会更大。

而另一个原因，则和抗生素有关。李淑华表示，现在，对于滥用抗生素的危害，家长们的认识比以往明显提高了，这避免了许多在病毒感染的情况下滥用抗生素的情况，是好事。

“但与此同时，又出现了走向另一个极端的趋势：在孩子的病情确实需要用抗生素的时候，家长因为担心‘滥用’而拒绝使用或擅自减量使用。”李淑华说，在细菌感染的情况下拒绝使用或擅自减量使用抗生素，是造成慢性炎症病灶的主要原因。

有的家长尽管让孩子服用抗生素了，但在孩子症状消失后就擅自停药，而不是让孩子足疗程服药。殊不知，这样也容易然给孩子体内留下慢性炎症病灶。李淑华把疾病治疗的过程比喻为“融化冰山”的过程：“冰山突出水面，就如疾病表现出症状，比如发热、咳嗽等；在用药治疗后症状消失，就像冰山高出水面的部分被融化了，可是我们知道，冰山主要的冰层是在水底下，在时机成熟的时候，比如温度下降、人体再次受凉时，冰山就会再次冒出水面，孩子就会再次出现身体不适的症状。所以，只有足够疗程的治疗，才足以融化水下的冰层。”她说。

以口服抗生素为例，除阿奇霉素疗程可以是3天，其余抗生素的疗程至少需要7天。

造成慢性炎症病灶还有一个可能，是孩子体内存在因炎症反应肿大的免疫器官，比如扁桃体或腺样体。它们本身是免疫器官，但肿大后反而容易成为细菌的“保护伞”。

如果足够疗程的抗生素治疗仍然不能控制，感染或症状仍然反复难愈，建议到耳鼻喉科就诊，看是否需要切除肿大的扁桃体或腺样体。

微量元素缺乏

会削弱孩子免疫力

另一个常被家长忽略的导致反复呼吸道感染和慢性咳嗽的可能性，就是孩子存在微量元素缺乏的情况。“比较常见的是缺钙、缺铁、缺锌。”李淑华说。

很多家长认为，自己有给孩子喝牛奶，为什么会缺钙呢？她解释，这是因为城市孩子户外时间往往不足，较少受到日晒，会导致维生素D缺乏，影响了钙的吸收；或者即使有补充维生素D，但补充的量不足、喝奶量不足，也会导致缺钙。

李淑华特别提醒，家长们往往容易有误区，认为抽血检查就能验出是否缺钙，实际上孩子身体是否缺钙不能单看微量元素检测中血钙的水平，建议到专业的儿童保健门诊进行评估。

而缺铁的情况，往往出现在1岁以内纯母乳喂养、没及时添加辅食或辅食添加得不够的孩子身上。缺锌在挑食、厌食以及反复腹泻、便秘等消化功能不好的孩子身上比较常见。

李淑华表示，当这些微量元素补充充分了，孩子的免疫系统就可以得到更好地完善。

过敏和呼吸道感染

会互相加重

值得注意的是，假如孩子存在身体过敏的情况，也容易引起反复呼吸道感染和慢性咳嗽：“现在过敏的发病率比较高，很多人存在这样或那样的过敏，只不过有些人严重、有些人较轻；有些孩子的过敏与生俱来，而有些孩子的过敏是被某一次的感染炎症诱发出来。”李淑华说。

过敏状态的存在在呼吸系统主要会表现为黏膜充血水肿，表现出鼻塞、咳嗽、分泌物多即出现鼻涕、痰液等，在气管支气管还有些会出现呼吸道平滑肌的痉挛收缩，出现喘息或哮喘。李淑华表示，这些呼吸道黏膜的过敏状态容易导致病菌入侵、形成感染；反过来，感染又会加重黏膜的过敏。所以，假如是这种情况，感染与过敏状态需要同时进行治疗。（作者伍仞）