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“保健品不是药”入眼更要入心

苑广阔

2019年08月23日12:16 来源：健康报网

明年1月1日起，“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”警示用语区应当位于最小销售包装包装物（容器）的主要展示版面，所占面积不应小于其所在面的20%，使用黑体字印刷。（8月21日《北京青年报》）

对“保健品不是药品”的警示用语标注，国家市场监管总局的工作可以说做得细致入微。有了详细规定，保健品生产企业必须规规矩矩地执行而没有空子可钻，这当然是值得肯定的。但是，保健品包装上有了这样的警示用语，消费者是否就会按照警示用语理性消费？

当保健品上出现“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”的警示语，消费者的反应可能会有两种：一种是恍然大悟，然后谨慎购买；一种是在保健品出现警示语之前就知道保健食品不是药物，但是仍旧相信它们对身体有好处，甚至是相信它们可以让生病的人恢复健康，从而继续购买和食用保健品。

所以，如果消费者没有对保健品科学、理性、客观的认识，那么即便有了警示语，也还是会把保健品当成是药品来使用。为纠正这种错误行为，医疗机构、医护人员、媒体等应该承担更多的责任，发挥更大的作用。比如，医疗机构可以通过在医院醒目位置张贴相关告示、宣传语，或者是给前来看病的病人或家属发放相关宣传资料，来引导公众树立关于保健品的正确认识、科学意识。（作者苑广阔）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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