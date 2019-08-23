得了肛瘘 不能等不能拖

近日，一位26岁的小伙王某鬼鬼祟祟地走进了我的诊室，摘下口罩，苦着脸对我说：“李大夫，您快帮我看看到底是得了啥病，现在只有垫着女人用的卫生棉才能出门，真是太尴尬了。”



经询问病史，王某在3个月前大吃了一顿海鲜后，连续拉了几天肚子，大便就自行恢复正常了。但过了没几天，肛门旁边就肿起一个小包，硬硬的，还挺疼。他以为是火疖子，就抹了点红霉素眼膏，然而这个肿包不但没有减轻，反而越来越大、越来越疼，而且逐渐变软，走路、坐着都很疼，只有躺着能稍微减轻点。四五天后，肿包的顶点破了个口，还流出一些黄的、白的、粉红色的腥臭脓液。此后，每天都会从这个外口溢出一些红白相间的脓液，而且随着时间的推移，脓液越来越多，一不小心就弄到裤子上。



其实，王某患的“脏病”就是典型的肛瘘。



肛瘘是怎样形成的



肛瘘实际上是“肛周感染”这个疾病发展的最后一步，它需要经历从肛隐窝炎、肛周脓肿到肛瘘这样一个过程。



肛隐窝（也叫肛窦）是肛门内的一个小小的结构，形态和装东西的衣服兜差不多，环绕肛门内部一圈，每个人平均有7~9个。这个“兜”里面是肛门腺的开口，平时肛门腺分泌的黏液从兜里面溢出来，用于润滑大便，使排便更加顺畅。所以，排便正常的时候，肛隐窝没什么事儿。但一旦出现腹泻、大便不成形，脏脏的大便就会四处流动，很容易进入肛隐窝，而且进去之后却不容易出来。久而久之，它就感染、化脓了，肛门旁边就会肿胀、逐渐隆起形成一个包，伴有疼痛、发烧等症状，这就是肛周脓肿。有时候大便过于干硬，一使劲，容易将肛隐窝蹭破或者撕裂，也会发生类似的感染，只不过这种情况相对于大便稀导致的肛隐窝炎要少得多。



肛门局部感染如逐渐加重，脓液越来越多，局部压力过高，皮肤就容易被顶破，脓液就会从溃破的外口溢出，此时肿胀会部分或者完全缓解，伴随疼痛减轻、体温下降；有些人肿胀、疼痛难忍，医生在肿胀顶点切一刀，把脓液放出来，也能达到缓解的效果。无论哪种情况，只要肛周感染产生外口，就形成了一条从肛门内通向肛门外的“管道”，就形成了肛瘘。



肛瘘的症状有哪些



肛瘘的三大典型症状是肛门流脓、疼痛及瘙痒。



流脓 局部间歇性或持续性流脓，久不收口。一般刚刚形成的瘘流脓较多，有粪臭味，色黄而稠；时间长了，脓水稀少，或时有时无，呈间歇性流脓；若过于疲劳，则脓水增多，有时可有粪便流出；若脓液已少而又突然增多，兼有肛门部疼痛者，常表示急性感染或有新的分支瘘管形成。



疼痛 当瘘管通畅时，一般不觉疼痛，仅有局部坠胀感。若外口自行闭合，脓液积聚，可出现局部疼痛，或可伴有发热；若溃破后脓水流出，症状可迅速减轻或消失。但也有因内口较大，粪便流入管道而引起疼痛，尤其是排便时疼痛加剧。



瘙痒 由于脓液不断刺激肛门周围皮肤而引起瘙痒，有时可伴发肛周湿疹等皮肤病。



指诊+肛门镜易诊断



通常可以通过检查肛门周围区域来诊断肛瘘，也可以通过肛周皮肤上的外部开口，确定瘘管的深度和方向。而简单的直肠指诊和肛门镜检查，就能诊断绝大多数肛瘘。对于一些较为复杂的肛瘘，辅助检查如经直肠彩色超声检查或肛门直肠及周围组织核磁共振检查可以更好地明确瘘管的走行、分支及深度，以及瘘管与毗邻组织的位置关系。



据统计，有95%以上的肛瘘是由肛隐窝炎导致的，但也有一些其他疾病可以导致肛瘘，比如肠结核、克罗恩病等。约有25％的克罗恩病患者出现瘘管，若临床上怀疑克罗恩病，则需要进一步检查，如电子肠镜等，明确肛瘘是否与肠道炎性肠病、克罗恩病等有关。



手术越早，效果越好



肛瘘外口一般不能自行愈合，久而久之，不断感染排脓，就会形成一条明确的纤维化管道，称为“瘘管”。



肛瘘治疗的根本方法是手术，不宜拖延。肛瘘有越拖延越复杂的倾向，瘘管会延长、增多，如果牵涉肛门括约肌比较多，术后还有可能对肛门功能造成极大的影响，并且复发概率也大大增加，有可能需要做很多次手术。



肛瘘是一个慢性、反复的炎性刺激，长期下去有可能导致肛管皮肤或者直肠癌变。此外，这个不定时的“炸弹”有可能因再次感染而暴发加重，为根治性手术带来困难，而一旦拖延成坏死性筋膜炎、肛周蜂窝组织炎，是有可能危及生命的。



肛瘘患者通常需要住院手术。在住院期间，医生会评估瘘管的深度和范围。对于低位瘘管（牵涉肛门括约肌不多、不影响肛门功能的瘘管），选择瘘管切开术治疗，其中隧道上的皮肤和肌肉被切开，将其转化为开放的凹槽，这将促使瘘管从内向外愈合。



高位肛瘘（牵涉肛门括约肌多、影响肛门功能的瘘管）则需要挂线治疗。对于复杂性的肛瘘，若瘘管道较长，通常需留皮桥塑形，医生会将保护肛门功能放在首位，其次才会考虑如何进行根治。