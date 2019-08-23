爱美一族，常常受身上特别是脸上的斑斑点点所困扰。广医三院整形美容科廖农主任医师指出，其实，这些斑点的产生与多种因素有关，包括遗传因素、外界环境、饮食等，而且个体差异很大。如何有效防斑、减少皮肤上斑点的出现？以下这几大误区需远离——

误区一：

只有到室外才想起防晒

紫外线是长斑的“元凶”之一。广医三院整形美容科医师詹炜卿解释说，在接触到紫外线的时候，为了保护皮肤不受侵害，人体会分泌黑色素。正常情况下，这些黑色素会随着新陈代谢进入皮肤表面，最终与老化的角质一起剥落，但是如果各种因素导致人体新陈代谢减慢，这时色素便会在皮肤局部聚集而形成斑点。

很多人认为只有在室外的时候或者夏天阳光强烈才需要防晒。其实即使在室内也要防晒，建议坚持每日使用SPF30以上的广谱防晒产品。

误区二：

吃维C维E食物能美白

维生素C与E能够抑制黑色素的生成，有抗氧化的作用。因此，不少女性便开始跟风制定每日狂吃富含维C和维E的网红食物清单，如用西红柿或胡萝卜榨汁、柠檬片泡水喝，希望能够通过“高维C和维E”的摄入淡化色斑。

“其实作用并没有那么明显。”詹炜卿说，因为口服含有维生素C或E的水果、蔬菜，被吸收进入人体的有效成分其实很少，达不到淡斑或抗氧化的功效。在日常饮食的安排上，营养均衡即可，少吃高糖、高脂肪、油炸、刺激性食物。

误区三：

护肤品化妆品越贵越好

很多女性觉得只要有能力，护肤品、化妆品买越贵的越好。其实，无论价钱高低，适合自己的才是最好的。根据自己的皮肤情况选择一款适合自己的护肤品很重要。特别需要提醒的是，应通过正规的渠道购买质量合格的护肤品及化妆品，以免因误买假冒劣质产品长期使用更伤皮肤，甚至有些不合格产品乱添加不明成分，涂了更容易长斑。

误区四：

用最贵的护肤品熬最晚的夜

现代社会工作压力大，不少女性经常自我安慰“用着最贵的护肤品，熬着最晚的夜”。詹炜卿提醒，经常熬夜、睡眠不足会加速肌肤衰老、导致黑色素沉着更加严重。注意皮肤的日常保洁，晚上减少使用电子设备的时长，保持作息规律，保证充足的睡眠时间，让肌肤有足够的时间进行自我修复。（全媒体记者翁淑贤 通讯员黄璀玥）