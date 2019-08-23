人类大脑皮层新鉴定出75种不同细胞类型

据英国《自然》杂志22日发表的一项研究，美国艾伦脑科学研究所科学家利用单核RNA测序技术，鉴定出了人类大脑皮层某区域中的75种不同细胞类型。通过与小鼠的类似脑区比较，研究人员发现了二者在结构和细胞类型方面的相似性，但也存在相当多的差异。这强调了在研究模式生物之外，直接研究人脑的重要性。

人脑的大脑皮层比其它动物大得多，被视为复杂思想的产生之处。枕叶负责处理视觉，颞叶负责处理声音和语言，海马体和杏仁核掌管记忆与情绪，顶叶则负责整合各感官输入的信息。但如果从比重上来看，虽然人脑占全身重量的比重非常高，但其它很多动物也是如此。此前研究认为，人类之所以有较其它动物更高的智力，一部分原因在于人脑的神经元和褶皱。

以面积和神经元数量计算，人类大脑皮层是小鼠的1000多倍。虽然哺乳动物似乎都保留了基本的大脑皮层结构，但是过去的研究表明，人类大脑皮层的细胞组成与其他哺乳动物存在差异。

此次，艾伦脑科学研究所科学家埃德·雷恩及其同事，使用单核RNA测序技术，分析了人脑颞中回内的细胞类型，发现存在75种不同的细胞类型，包括6种非神经元细胞、24种兴奋性细胞和45种抑制性细胞。

随后，研究团队采用小鼠单细胞RNA测序数据集，做出了详细的人鼠大脑皮层对比，从而发现人类拥有的大部分细胞类型，在小鼠脑内都有对应。

但是研究团队也发现，在对应细胞类型之间，基因表达水平方面存在差异。譬如，血清素受体是这两个物种之间差异第二大的基因家族。研究人员认为，这意味着如果用小鼠模型来研究涉及人类血清素信号传导的神经精神疾病，可能会产生误差。（记者张梦然）