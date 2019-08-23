巨大肿瘤摧毁胸壁 数字材料巧妙重建

近日，广东省第二人民医院胸壁外科首创了一种崭新的修复材料——数字材料，可紧紧围绕胸壁病灶的真实数据、胸廓的机体结构数据进行个性化设计。患有严重巨大胸壁肿瘤的李润（化名）就饮上了数字材料的“头啖汤”。

巨大肿瘤侵蚀胸壁

李润已被胸壁肿瘤折磨了十年。

近日，跟随了她十多年的肿瘤终于切除了，根据肿瘤范围和手术特征设计制作的新修复材料与她缺损的胸壁无缝对接，她也成了新修复材料的第一例受惠者。

10年前，李润因为左侧乳腺癌而接受手术治疗。但不幸的是，术后肿瘤反复复发，她又先后2次接受了手术治疗。

2个月前，李润再次感到左侧胸壁疼痛不适，一检查发现肿瘤又一次复发了，不仅大面积侵犯胸壁软组织，还向胸壁骨性结构甚至心包浸润，造成左侧多条肋骨、肋软骨以及部分胸骨受累，病情复杂并且严重。

李润辗转去了好几家医院，但是因肿瘤侵犯范围广，肿瘤切除及胸壁重建难度巨大而未得到治疗。最后，她找到广东省第二人民医院胸壁外科主任、主任医师王文林，希望可以切除肿瘤、修复胸壁。

首创数字材料完美修复

了解李润的情况后，王文林表示：“由于肿瘤巨大，需要切除大部分胸骨及多根肋骨，如何将胸前的缺损进行完整有效的重建成为手术的关键。”

经充分术前准备，王文林为她实施了肿瘤切除并胸壁重建术，术中先将巨大肿瘤完整切除，然后进行胸壁重建手术。术中，他用上了“黑科技”，新一代胸壁修复材料——数字材料进行胸壁重建。手术历时2小时完成，获得圆满成功。

王文林告诉记者：“此次手术是第一次使用数字材料并成功，当数字材料与胸壁完美契合的时候，意味着更理想的胸壁修复材料诞生了。目前，已经有3名患者用上了数字材料，修复效果都很好。”

据介绍，数字材料是一个与以往所有材料概念完全不同的新概念，是针对患者胸壁结构数据进行分析模拟后，按照手术的具体要求，采用特殊工艺设计加工出来的修复材料。

修复材料数据直接来自患者

数字材料的核心是数据，充分体现了数字化处理的特征。数字材料的整个制作过程都紧紧围绕数据。

王文林说，所有尺寸、性状、形状均来自精准的、直接的数据。这些数据直接来自患者自身，不仅包括了病灶的数据，而且还有大量与之相关的机体结构数据，充分体现了数字化处理的特征。

数字材料也是直接对标手术操作进行设计。制作前直接进行手术模拟，模拟过程是真实手术的复制。在此过程中，修复材料直接瞄准手术的细节，比如固定部位的特性（形状、大小）、固定的部位、固定的方式等，这使得修复材料更加精准。

“尤其是像李润这样胸壁大面积缺损的患者，修复材料的形状、大小、结构都需要严格把握，数字材料可以说是完全为她定制的修复材料，它的诞生就是专门用于胸壁的重建与修复。”王文林说。

前景：数字材料未来或成胸壁重建手术最青睐材料

在胸壁外科手术中，胸壁重建往往是一项重要内容。胸壁是一种特殊结构，由于存在有骨性结构，而骨性结构完整性不仅影响生理功能，而且影响术后胸部的外观。

以往用于重建的材料很多，有钢板、钛网、有机玻璃、骨水泥、各种合金材料等，这些材料各有特点，可以满足不同手术的需要，但随着进一步临床实践，材料的形状、大小、结构等方面的缺陷，常常会制约胸壁手术的开展。

王文林指出，临床实践表明，数字材料的使用，使胸壁重建手术更加简单、更加精细，尤其当涉及大面积、多种结构的复杂胸壁缺损时，数字材料更有其他材料无法比拟的效果。

近年来，3D打印材料备受关注，像打印机一样制造出所需材料可以说精确度也是很高的。数字材料与之存在设计阶段的相似性。

但是据王文林介绍，3D打印更强调的是输出端技术，而没有体现出前端大量数据处理的内容。另一方面，材料虽然能轻易地被“打印”出来，却不一定好用。这都是3D打印材料真正的硬伤。

而数字材料设计的过程更突出了数据处理的作用。此外，在制作上，数字材料是根据手术现场需要采用特殊工艺进行设计与加工，这显然更能满足手术的需要。

“数字材料虽是一个崭新的概念，但随着对概念认识的加深，该材料将成为各种胸壁重建手术中广受欢迎的材料。”王文林说。（全媒体记者何雪华 通讯员薛冰妮、高龙、朱健）