2019“孤独症康复技术发展及政策研讨国际论坛”在京举办

8月22日-23日，中国残疾人康复协会主办、爱佑慈善基金会联合主办的2019“孤独症康复技术发展及政策研讨国际论坛”在京举办。

中国残疾人康复协会副理事长曹跃进、中国残疾人康复协会秘书长许晓鸣、中国残疾人康复协会常务副秘书长冯彦霞、爱佑慈善基金会理事长耿源、爱佑慈善基金会秘书长丛志刚、中康协孤独症专业委员会主任委员贾美香、中康协应用行为分析委员会秘书长张苗苗与来自清华大学无障碍发展研究院、北京师范大学、中国科学院心理研究所、武汉大学以及美国加州大学圣芭芭拉分校、美国俄亥俄州立大学、美国丹尼尔·乔丹·费多尔基金会、英国Ambitious about Autism机构、美国Tucci Learning Solutions 机构、美国加利福尼亚州行为教育创势、美国国家儿童医学中心等国内外知名孤独症研究、干预和康复的组织及专家通过主题发言、圆桌讨论等形式交流和沟通中外孤独症支持政策与康复技术，并探讨孤独症群体融合发展与行业人才培养的服务与支持模式。

中国残疾人康复协会副理事长曹跃进

爱佑慈善基金会理事长耿源

在首届论坛基础之上，2019“孤独症康复技术发展及政策研讨国际论坛”围绕“人才赋能、理念赋能、科技赋能”设置六大主题版块，国内外专家学者从孤独症康复领域政策法规、康复技术发展与模式探索、康复机构发展与融合教育经验探索、科技辅助孤独症儿童康复、孤独症儿童康复支持——家庭支持与心理援助等主题出发进行深度交流，带来精彩的内容分享与思想碰撞。

权威发布：打造专业、权威、高质量的中国孤独症公益平台

论坛现场，中国残疾人康复协会、爱佑慈善基金会和华夏出版社宣布三方将共同打造专业、权威、高质量的中国孤独症康复平台。平台将学习国内外公益平台的建设模式，致力于为残疾人家庭、服务机构和从业人员提供有价值、有信度的知识和服务，以解决他们面临的评估、诊断、康复、教育、就业等难题；同时在患者和机构、专家、支持单位、政府部门之间建立有效沟通桥梁，增进社会对孤独症谱系障碍的理解、接纳和支持。

中国残疾人康复协会副秘书长冯彦霞

爱佑慈善基金会秘书长丛志刚

中国孤独症公益平台启动仪式

政策分享：中外孤独症康复领域政策现状

除了患者家庭和孤独症专项服务机构之外，孤独症群体需要更广泛的支持与关注，这离不开政策的导向与扶持。

中国残疾人康复协会秘书长许晓鸣在分享中国在孤独症康复领域的相关政策时指出，中国孤独症康复教育虽然起步比较晚，只有近20年时间，但相比其他残疾教育的发展还是非常快的。特别是近几年，随着政府投入的不断加大，以及孤独症康复教育被纳入中国残联精准康复服务的内容，受到了来自国家和社会各个层面的全方位关注，发展得十分迅速。

在政策救助方面，现在国家要求县一级的政府都要把孤独症儿童的救助纳入地方政府财政预算，使每一个孩子都能够得到救助，发现一个，就要关注一个，这个政策可以说非常重要。同时，作为残疾人康复的一个主要内容，孤独症儿童救助也是各地残联的一项主要工作任务，必须要做好、做实这项工作。

加州大学圣芭芭拉分校教授，环太平洋特教和残障研究中心主任王勉，同时向大家分享了美国孤独症康复领域的相关政策。

中国残疾人康复协会秘书长许晓鸣

加州大学圣芭芭拉分校教授，环太平洋特教和残障研究中心主任王勉

直面现状：中国孤独症康复技术发展与模式探索

近年来，我国孤独症康复事业得到政府和社会的高度关注，孤独症康复技术蓬勃发展。中康协孤独症专业委员会主任委员贾美香和中康协应用行为分析委员会秘书长张苗苗分别就国内孤独症康复机构发展历程与现状与国内孤独症康复从业人员培养与发展现状做了详细分享。

人才赋能：社会力量助力孤独症行业人才培养

通过专业康复教师的教育和训练，促进患儿语言发育，提高社会交往能力，掌握基本生活技能和学习技能，对于孤独症患者来说至关重要。而我国目前特殊教育领域相对缺乏孤独症教育专业人才培养机制，只有推动孤独症康复教师的专业性成长，才能实现孤独症儿童及其家庭的教育和成长。

由此，本次论坛特别开设“人才赋能”环节，邀请美国俄亥俄州立大学教育与人类生态学院荣誉教授William Heward、美国斯金纳基金会副主席Joyce C.Tu、丹尼尔·乔丹·费多尔基金会联合创始人Frederick Fiddle、清华大学无障碍发展研究院孤独症康复研究项目部主任张烈以及爱佑慈善基金会副秘书长栾贻斌等中外专家，就中外孤独症康复与教育技术的发展和模式探讨展开主题演讲，并就社会力量助力孤独症行业人才培养话题以圆桌会谈的形式进行深度讨论与沟通。

中外嘉宾围绕孤独症行业人才培养话题进行圆桌会议

理念赋能：康复机构发展与融合教育经验探索

孤独症康复机构的可持续发展，是孤独症康复事业健康发展的关键要素之一。英国Ambitious about Autism机构培训、发展和咨询主管Emily Bawtree、美国Tucci Learning Solutions 机构创始人Vicci Tucci、北京师范大学教育学部特殊教育研究所教授邓猛、美国加利福尼亚州行为教育创势副总裁黄伟合，于会议第二天现场分享中、美两国孤独症康复机构发展与融合教育经验方面的探索。

科技赋能：科技辅助孤独症儿童康复

通过脑电数据采集和专业分析，家长和康复老师能够明确孤独症儿童大脑发育和智力是否存在异常，明确问题脑区位置及情况，从而对不同的孤独症儿童制定个性化的训练方法。北京师范大学认知神经科学和学习国家重点实验室副主任李小俚和武汉大学计算机系教授陈丹在会议第二天为与会嘉宾详细介绍基于脑发育评估的科学研究对孤独症儿童发展的支持。

同时，针对孤独症儿童康复支持，尤其是家庭支持与心理援助方面，美国国家儿童医学中心孤独症项目主任Katherine Williamson、美国俄亥俄州立大学名誉教授William Heward 、中国科学院心理研究所教授祝卓宏和我们的家园残疾人服务中心主任孙丽佳四位专家学者也将进行深入的介绍和分析。

据介绍，2019“孤独症康复技术发展及政策研讨国际论坛”在加强国际交流、吸取国内外同行先进经验的同时，探索孤独症群体融合发展与行业人才培养的服务与支持模式。在优化服务的可能性和行业可持续发展进行了深度思考，从政府、行业、科研等角度出发，构建跨学科、跨部门、跨领域的合作路径，为国内孤独症康复事业发展提供了新思路。

论坛现场