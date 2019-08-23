每天吃核桃防心脏病和肠癌

美国一项最新研究发现，每天吃少量核桃可预防心脏病和肠癌。

该研究由美国伊利诺伊大学安娜·霍舍尔教授发起。研究人员让18名健康的成年人每日分别摄入0克或42克（美国食品和药品管理局预防冠状动脉疾病的推荐摄入量）核桃，每三周为一个阶段，共六周。除核桃外，参试者的饮食清单一致。试验开始前和结束后，研究人员采集参试者的血液和排泄物样本，血液样本用于测量胆固醇、血糖和炎症水平，排泄物样本用于确定肠道细菌的构成。结果发现，连续六周每天吃核桃，可以明显减少胆汁酸生成，降低坏胆固醇水平。而胆汁酸过量可导致肠癌，坏胆固醇水平低则可减少心脏病风险。

研究人员分析认为，核桃中所含高纤维可促进肠道内好细菌的生长，尽管核桃的热量相对较高（每个核桃约含0.12千焦热量），但仅有80%会被吸收，肠道内的好细菌会消耗剩余的20%。此外，每天吃少量核桃的人体内产生的次级胆汁酸较少。不同于在肝脏内生成的初级胆汁酸，次级胆汁酸在肠道内生成。在结肠癌发病率较高的个体中，次级胆汁酸普遍较多。

新研究还发现，核桃可以增加肠道中三类菌群的水平：柔嫩梭菌、罗斯氏菌和梭菌。在动物实验中，这些菌群能够减少炎症发生，越来越多的人已经将其视为潜在的益生菌。▲

（陈 欣 嘉 陵）