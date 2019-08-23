夜来香煲黑鱼清肝明目

夜来香不仅是一种观赏性强的花卉，将其入药，还有清肝明目的效果。在此推荐一款加入夜来香的药膳，有良好的健脾祛湿、开胃消食、清肝明目、化痰止咳等作用。

取夜来香200克、胡萝卜1根（约150克）、马蹄6个、黑鱼1条（约500克）、生姜3片。先将胡萝卜、马蹄分别削皮，洗净，切薄片；夜来香去除硬梗，洗净。黑鱼宰杀，去鱼鳞、鳃及内脏，洗净，切成片，用适量花生油、淀粉、盐及姜丝拌腌。头、尾切块，放进加有生姜片的油锅中煎香（煎时洒点白酒），加入清水2升，用大火煮沸后改用小火煮10分钟，加入备好的夜来香、胡萝卜、马蹄，煮沸5分钟后，放进腌好的鱼肉片，再煮2分钟，精盐、鸡精调味即可。

食材中，夜来香味微甘，性平，善于清肝明目、去眼翳、拔毒生肌。胡萝卜味甘辛，性平，长于健脾和中、养肝明目、化痰止咳。马蹄味甘性寒，擅长清热生津、化痰、消积。黑鱼（又名生鱼、乌鳢）味甘性凉，可补脾益胃、利水消肿。诸物合用，味道鲜香可口，汤性清凉，也可用于脾失健运、肝失所养所致诸症的辅助治疗。