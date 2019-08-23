王海洋 编译

你知道吗？水果不仅能带给我们口感上的享受，还有很好的护心作用。“美国新闻与世界报道”网站近日总结了能促进心脏健康的14种水果。

1.梨。一个中等大小的梨可比相同大小的苹果多提供30%的可溶性膳食纤维，这种膳食纤维有助减少体内的胆固醇含量。建议洗净后连果皮一起吃，削皮会失去一半的膳食纤维。

2.杏。杏富含具有抗氧化作用的维生素C，有助预防慢性疾病，如癌症和心脏病。而且，杏之所以呈现鲜亮的橙黄色，是因为含有β胡萝卜素，它能在人体内转化为维生素A，其在保护视力、保持皮肤完整性、抗感染、增强免疫力和神经发育等方面起着重要作用。

3.香蕉。香蕉中所含有的膳食纤维、钾元素、维生素C和维生素B6协同工作，能确保心脏处于最佳工作状态。

4.柠檬。柠檬富含维生素C，对免疫系统、肠道、心脏健康都有好处。它所含有的果胶不仅能延长饱腹感，而且能减少体内的胆固醇。

5.桃。桃含有大量维生素C，有助消除自由基，促使身体的防御系统正常工作。它含有的酚类化合物具有生物活性，能促进身体对抗炎症。桃中的膳食纤维含量高，有助降低低密度脂蛋白胆固醇的含量，从而起到预防心血管疾病的作用。

6.柑橘。柑橘是优质维生素C的来源，一个柑橘的热量只有35千卡，却能满足人体每日对维生素C需求量的40%。

7.牛油果。牛油果富含钾，能帮助心脏正常跳动，调节血压和促进肌肉收缩。这种营养素还能维持身体细胞功能正常运转，降低患心脏病、中风和肾衰竭的风险。

8.李子。这种果皮呈紫色的水果的多酚含量高，这是一种具有抗炎作用的抗氧化剂。李子的膳食纤维含量也较高，适量食用，有助降低体内的胆固醇含量，调节肠道功能，减轻体重。

9.油桃。油桃富含维生素C和维生素E，它们能作为抗氧化剂对抗自由基，避免细胞受到破坏。油桃还含有铜和钾，对保持血压稳定和维持体内矿物质平衡有良好作用。

10.柿子。柿子富含维生素A和膳食纤维，有益心脏健康。

11.西瓜。美国佛罗里达州立大学研究发现，体重超重的人吃西瓜可降低血压，从而减少心脏病发作风险。西瓜中的瓜氨酸和精氨酸有益血管扩张，从而有助调节血压。另外，西班牙一项研究发现，锻炼前喝西瓜汁有助快速消除乳酸，缓解锻炼后的肌肉酸痛。

12.蓝莓。食用蓝莓已经被证实可以防止炎症分子在体内形成。它含有的花青素能减轻氧化应激反应，有助保护DNA免受恶性细胞生长的损害。

13.樱桃。樱桃的热量相对较低，且含有大量营养物质，如膳食纤维、维生素C、类胡萝卜素和钾。研究表明，食用樱桃能降低患心血管疾病和癌症的风险。

14.苹果。美国康奈尔大学研究发现，吃苹果能降低患血栓、脑卒中的风险。为获得最大的健康功效，苹果洗净后连皮吃效果最好。