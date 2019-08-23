人们总是对细菌避而远之，但奥地利一项新研究发现，一个苹果携带大约1亿个细菌。

奥地利格拉茨工业大学教授加布里埃尔·伯格首次明确了苹果带菌的菌种和分布状况。研究人员分析苹果果实的茎、果皮、果肉、果核和花萼等不同部位中的细菌后发现，一个大约240克的苹果携带细菌总数大约为1个亿，其中果核（种子）所含细菌最多；果皮和果肉含菌量最小，但细菌更具多样性。从细菌分类来看，苹果中变形杆菌占80%、拟杆菌占9%、放线菌占5%、硬杆菌占3%。研究人员还发现，不同种植方式收获的苹果所带细菌总数大致相同，但是其细菌组成明显不同，在有机苹果中观察到了更多对肠道健康有益的细菌特征。

在享受香甜可口的苹果时，即使去掉果核种子，我们吃下的细菌数量也有1000万个左右。伯格教授表示，这一结果似乎有点“危言耸听”，但并不意味着应该拒绝吃苹果。事实上，植物携带的细菌对人类意义特殊，其中很多有益的微生物群对保持健康具有重要作用。 （金 也）