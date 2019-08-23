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每天吃坚果，改善性功能

2019年08月23日10:09 来源：人民网-生命时报

男人若想改善性功能，每天吃两把坚果是一个简便易行的方法。西班牙一项新研究认为，男性每天吃两把坚果，性功能会改善。

西班牙塔拉戈纳大学招募了83名男性参与者。参与者被分为两组：一组继续坚持正常饮食，而另一组在正常饮食的同时，每日增加60克坚果，包括核桃、榛子和杏仁。试验为期14天。在研究之初和结束时，每个人都完成了一份调查问卷，其中包含15个关于性功能以及勃起状况的问题。这些参与者还被采集了血样以及精液样本，以进行生物标记物检测。

结果显示，在西方饮食中添加核桃，榛子和杏仁等坚果，可以改善男性的性欲和性功能。该研究还发现，富含坚果的饮食使参试者的精子数量增加了近20%，精子活力提高5%，精子成活率提高6%，精子形态改善1%。

此外，吃坚果还可以显著降低精子DNA碎片率，这是评价精液质量和生育能力的新指标，是男性不育诊断的一个重要参数。（李悦康）

(责编：李轶群、杨迪)


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