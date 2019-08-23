大肠癌盯上30岁以下青年白领 “三高一低”饮食增加患癌风险

大肠癌盯上了年轻人，不良生活方式或成为致癌的罪魁祸首。“2019年天津市结直肠肿瘤防治宣传周”前夕，天津市肿瘤医院结直肠肿瘤科主任孔大陆介绍，近30年来，结直肠癌发病率呈增长趋势，近年来发病年轻化趋势明显，临床上30岁以下的青年白领罹患大肠癌的比例逐渐升高。

国家癌症中心2015年公布的结直肠癌发病数据显示，结直肠癌发病率位居恶性肿瘤的第5位，我国每年新发病例37万。天津市健康白皮书数据显示，2013～2017年，大肠癌居天津市恶性肿瘤发病率的第三位，死亡率的第四位。

结直肠癌发病率上升趋势明显的背后，是人们饮食结构和生活方式的巨大变化。值得注意的是，随着外卖的盛行，人们食谱中普遍存在“三高一低”的问题，即高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素。

孔大陆分析，现代人食用快餐会使红肉等高脂食物摄入量不断增加，蔬菜水果摄入量较少，缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维。特别是对于需要久坐、缺乏运动的年轻白领，其肠道蠕动更容易减缓，引起排便紊乱，使毒素在肠道内的滞留时间延长，对肠道造成更重的负担，也增加了致癌物与肠道接触的机会，增加罹患大肠癌风险。

“大肠癌是可防可治的，可防的关键在于饮食和运动，可治的关键则在于早期发现。”孔大陆说，目前我国大肠癌的治疗效果不够理想，主要是由于发现晚，“20％～30％的大肠癌患者初次就诊时就已经出现转移性病灶；还有部分高龄患者同时伴有糖尿病、心脑血管疾病等，给单纯的手术治疗造成了较高的风险和困难。”如果能做到早期发现，大肠癌的5年生存率可达90%以上。因此他提醒，如果排便规律改变，比如排便次数明显频繁或减少，便秘、腹泻交替，出现原因不明的贫血、便血、消瘦及腹部肿块等情况，应及时到正规医院诊断。

“近年来，随着微创外科的发展，结直肠癌的手术技术已经有了较大幅度的进步，比如现在业内正在积极探索的NOSES手术。”孔大陆介绍，NOSES手术全称为经自然腔道取标本手术，是指开展腹腔镜手术后，不再经由腹部开辅助切口，而是经直肠、阴道或口腔等自然腔道取标本的手术。术后腹壁仅有几处微小的腔镜孔，患者创伤小、术后恢复快，是目前早期结直肠癌患者较为理想的术式选择。

而对于病情相对复杂的中晚期患者，则必须得到更加全面的考虑。患者往往要辗转于多个科室或多家医院，不得不经历重复检查和多次诊断。

“近年来，规范化的多学科团队联合会诊模式（MDT），已经使结直肠癌患者的生存率有了明显的提高。”孔大陆说，目前，I期肠癌5年生存率可达到90%，II期可达到80%，III期还有60%左右的治愈几率，即使到了IV期，仍有百分之十几的患者可以治愈。以结直肠癌肝转移患者为例（结直肠癌患者中约有50%以上会发生肝转移），与单纯进行内科治疗相比，采取MDT模式进行治疗，患者5年生存率可以由5%提升至20%～30%。对于部分中晚期患者，MDT也可以降低肿瘤复发率，提高他们的生活质量。据悉，天津市肿瘤医院3年前正式成立了结直肠肿瘤MDT会诊中心，采取多学科综合治疗模式，由来自外科、内科、放疗科、病理科、影像诊断科等相关学科临床经验丰富的专家，形成相对固定的专家组，针对结直肠肿瘤病例进行集中讨论，为患者制订规范化、个体化的综合治疗方案。(记者 胡春艳)