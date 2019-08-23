遏制尘肺病高发势头 健康中国在行动

即使过去了7年，张海超还记得当初尘肺病给他带来的痛苦。当时他已经发生了气胸，不能走路，彻夜无法入睡，晚上需要跪在床上才能勉强呼吸——这是尘肺病患者后期常见的姿势，因为跪着肠胃挤压肺部，能缓解肺部不适感。据说，有很多尘肺病患者去世的时候，也依然跪着。

根据国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）发布的数据，截至2018年年底，我国有职业性尘肺病患者87.3万例，约占报告职业病病例总数的90%。而尘肺病患者中绝大部分是生活贫困的农民工。中国疾控中心卫生与中毒控制所副所长孙承业在救助尘肺病患者的公益组织“大爱清尘”8周年总结会上说，来自农村的劳动者在城市打工时，不少人无法签订正规的劳动合同，得病之后丧失劳动力，回到偏远的家乡，悄无声息地在因病致贫、因病返贫的困境中挣扎。

2013年大年初四那天，张海超实在没有办法坚持了，于是决定进行肺移植。即使在今天，肺移植也是一项花费比较高的手术。当时张海超的双肺移植花了60万元，这是他用“开胸”的方式换来的尘肺病赔偿金。2004～2007年，张海超在郑州市振东耐磨材料有限公司打工，2007年，他被体检查出“疑似尘肺病”时，每月的工资是2045元。

“开胸验肺”证明自己是尘肺病患者

张海超被称为“中国开胸验肺”第一人。2009年，在被多家医院已经诊断为尘肺病的情况下，真正拥有诊断张海超有尘肺病资质的郑州职业病防治所依旧不承认他患有尘肺病。最后他不得不采用“开胸”取活检的方式，来证明自己是尘肺病患者。

随后，媒体大量曝光该事件，有媒体评价其为“悲怆之举令人心碎”。最后，原卫生部督导组介入该事件，张海超终于拿到了赔偿款。后来，张海超加入了“大爱清尘”，希望帮助更多尘肺病患者。在今年7月20日“大爱清尘”8周年总结会上，中国青年报·中国青年网记者见到了张海超。他告诉记者，当年之所以能拿到赔偿，是因为在郑州市振东耐磨材料有限公司工作时，单位曾经给他们组织过一次体检，这次体检结果显示张海超已经疑似尘肺病。

不过当时，张海超并没有拿到这张体检结果，公司反而告诉他身体健康，没有问题。随后，张海超开始出现咳嗽、痰多等症状，医院建议他不要在有粉尘的单位里工作，于是他就换了新单位。

后来，正是这张疑似尘肺病的体检报告证明了张海超是在郑州市振东耐磨材料有限公司工作期间得了尘肺病。张海超告诉记者，很多尘肺病患者的工作是临时的，一般不会有体检，觉得身体不舒服时，他们就会换工作，当尘肺病患者发现自己得病时，再去追究之前企业的责任，几乎没有成功的希望。

尘肺病和矽肺病都有很长的潜伏期

张海超在郑州市振东耐磨材料有限公司是一位破碎工，他的常规工作是把几十公斤重的硅石抱进破碎机，车间里弥漫着硅石的粉尘。张海超刚进这家公司时，每月的工资只有1000元，后来涨了1000多元，但他的肺也坏了。

今年7月30日，国家卫健委举办“健康中国行动之职业健康保护行动”新闻发布会。国家卫健委职业健康司副司长王建冬在发布会上说，一般的尘肺病和矽肺病都有几年甚至几十年的潜伏期。经过改革开放几十年，许多农民工兄弟在煤矿、非煤矿山打工，把青春年华都献给了祖国的经济建设。但是工作几十年，一般到四五十岁的时候，一些人会出现呼吸困难、咳嗽等症状，一检查就是得了尘肺病，劳动者个人丧失了劳动能力，家庭失去了经济来源，因而导致因病致贫、因病返贫。

孙承业也表示，包括尘肺病患者在内的广大劳动者是我国改革开放事业的贡献者，十几二十年前，到处都是包工队，工程一结束队伍就散了，等农民工发现自己得病以后再去找企业，是很难找到的。孙承业举例说，有的工人得病后回到当时在深圳打工的地方，问他在哪里打工，他指着脚下已经使用了多年的路说，我在这里打工。

多项国家政策聚焦尘肺病

孙承业在湖南等地调研时发现，我国尘肺病状况比自己之前想象的更为普遍。今年两会期间，作为全国政协委员，孙承业联合其他多位代表委员向财政部提案，建议建立救助尘肺病中央专项基金。孙承业认为，救助尘肺病患者已经不光是医学范畴的事情了，需要多部门联合。

今年7月，国家卫健委、国家发改委、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、生态环境部等10部门联合发布了《尘肺病防治攻坚行动方案》，要求解决当前尘肺病防治工作中存在的重点和难点问题，坚决遏制尘肺病高发势头，保障劳动者职业健康权益。

同月，国务院要求实施健康中国行动，其中职业健康保护行动是健康中国行动15个专项行动中的一项。王建冬表示，今后，国家有关部门和地方政府将采取以下3项措施对诊断为尘肺病的患者实施分类救治救助：

一是对于已经诊断为职业性尘肺病且已参加工伤保险的患者，严格按照现有政策规定落实各项保障措施。

二是对于已经诊断为职业性尘肺病、未参加工伤保险，但相关用人单位仍存在的患者，由用人单位按照国家有关规定承担其医疗和生活保障费用，依法开展法律援助，为诊断为职业性尘肺病的患者提供优质便捷的法律服务。

三是对于已经诊断为职业性尘肺病，但没有参加工伤保险且相关用人单位已不存在等特殊情况，以及因缺少职业病诊断所需资料、仅诊断为尘肺病的患者，将符合条件的纳入救助范围，统筹基本医保、大病保险、医疗救助3项制度，做好资助参保工作，实施综合医疗保障，梯次减轻患者负担；对基本生活有困难的，全面落实生活帮扶措施。

医疗保障部门、人力资源社会保障部门要按照程序将符合条件的尘肺病治疗药品和治疗技术纳入基本医疗保险和工伤保险的支付范围。(记者 刘昶荣)