中国老年保健协会健康教育与健康促进专业委员会成立大会暨第一届中国老年健康教育与健康促进研讨会在京召开

8月17日下午，“中国老年保健协会健康教育与健康促进专业委员会成立大会暨第一届中国老年健康教育与健康促进研讨会”在首都医科大学附属北京潞河医院召开。

会议现场

会上，中国老年保健协会会长刘远立对健康教育与健康促进专业委员会的成立表示祝贺。他指出，老年人是我国社会的重点人群之一，加强老年人健康教育与健康促进，建立健全我国老年健康服务工作体系，是协会当前工作的重中之重。刘远立还以《创新体制机制建设健康中国》为题，从为何做，如何做两个层面，就卫生健康领域贯彻实施健康中国战略提出了自己的见解，并提出打造防治融合的新型卫生体系。

中国老年保健协会副会长兼秘书长齐平江代表总会宣布中国老年保健协会健康教育与健康促进专业委员会正式成立。经过现场选举，田本淳被选为主任委员，纪智礼等9人被选为副主任委员，王双苗等17人被选为常务委员。

中国老年保健协会会长刘远立为专委会揭牌

会上，北京市通州区副区长董明慧表示，协会的成立有利于推动通州区卫生健康事业高质量发展，有利于全面落实“健康中国”战略、推动健康融入北京城市副中心建设。

北京市卫生健康委党委委员、市老龄办副主任王小娥就北京市老年人口及医疗资源的现状、北京市老龄健康工作的开展情况做了详细介绍。她提出在人口老龄化程度日益加深的新时代，需要我们树立起全生命周期的理念，努力构建老年健康服务体系，统筹谋划老龄健康工作。

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安指出，今天专委会的成立正当其时，希望能在健康领域，特别是老年健康领域发挥突出的作用。

8月18日上午，中国老年保健协会健康教育与健康促进专业委员会召开了首届老年健康教育与健康促进研讨会，纪智礼等专家就医院健康促进、医传防结合、中医治未病、自愈力等老年健康教育和促进内容开展了精彩的学术讲座和交流。

为专家委员发放聘书

会议指出，中国老年保健协会健康教育与健康促进专业委员会将以总会为依托，在会长和理事会的领导下，加强人力资源开发，组建健康教育专家队伍，完善老年健康教育与健康促进体系，广泛开展为老年人所喜闻乐见的健康教育服务，保护和促进广大老年人的身心健康，为广大人民群众提供贴心健康服务。

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