更美AI发布会暨2019青年医生大赛颁奖盛典在京举行

2019年8月21日，由医美平台更美APP主办的更美AI发布会暨2019青年医生大赛颁奖盛典在北京举办。大会以“新风向、新审美、新势力”为主题，更美APP公布了更美AI系列功能，预测医美从“互联网+医美”模式的2.0时代，将正式进入“5G+AI”的医美3.0时代。

“更美AI ”依托于更美海量人像大数据、医美整形项目图像大数据，以及深耕医美领域积累的专业美学知识与经验，透过先进的更美AI核心技术，打造更美AI大脑。这是更美在2017 年业内首次推出整形模拟器后，升级推出的全场景AI颜值感知及美学分析工具。目前已推出更美AI人脸智能诊断分析、更美AI人脸智能形变模拟等功能。

更美APP创始人兼CEO刘迪进行了开场发言，讲述了更美六年发展历程，指出医美行业审美由单一的标准化向个性化转变，新医美时代是个性化定制时代。为此，更美APP在拥有3600万用户、8000家机构、2万名医生之际，在科技升级换代的背景下，完成了更美AI的研发和成功发布，并预测2020 年将进入中国医美的“3.0 时代”。

更美APP创始人兼CEO刘迪先生

更美APP总经理李韦睿详细介绍了过去医美行业的三个阶段： 整个医美行业的发展可以分为1.0、2.0及3.0三个时代，1.0是医美的萌芽期，前期主要解决因烧伤、烫伤等意外事故的修复，后期求美诉求增加。“互联网+医美”的模式开启了医美2.0，基于移动互联网加4G的红利，以更美为代表的医美APP创建了社区加电商模式，连接医生/机构及消费者。现如今，5G时代来临，正式开启互联网下半场，大众审美由模板化千人一面向个性化千人千面转变，医美3.0时代俨然来临。

目前更美推出AI人脸智能诊断分析，AI人脸智能形变模拟等功能。这些功能能够帮助用户分析自己的面部特征、五官比例、适合的整形模板，具备趣味性和实用性的特点，在帮助医美用户智慧定制医美方案的同时，也成为更美吸粉爱美用户的重要利器。未来，更美将依托5G加AI的技术继续发展新功能，促进医美+AI+AR时代的尽快来临。

大会的另一个主题是青年医生的颁奖典礼。据悉，该评选历时两个月，综合了来自近2000万余张医美用户的选票，6年沉淀的医生、机构好评率，由业内权威人士组成的专家评审团的专业意见评选出的涵盖9个类目的108个金牌医生及机构代表。