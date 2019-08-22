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除湿邪，膏方管用

单祺雯

2019年08月22日15:01 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

立秋后，天气仍热，雨水多发，是人体湿气最重的时候。中医认为，湿容易与热交蒸，与寒相伴，合而为湿邪犯病。若此时不注意祛除夏天残留之湿，湿邪就会进一步深入机体，诱发更严重的身体问题。比如饮食不化、腹痛便溏、体弱倦怠甚至肿瘤等。因此，祛湿是当务之急，还要用对方法。

饮食要淡。总吃油腻或过甜的食物，很容易消化不良。所以，饮食要清淡一些，大鱼大肉适当减量，常吃白扁豆、冬瓜、茼蒿菜等健脾祛湿的食物。也可以每天早晨起床后，喝一杯淡淡的生姜红糖水，有助温脾养气。另外，莫贪凉，少吃生冷食物。

凡事看开。如果心情抑郁\思虑过多，容易肝胆湿热，疾病就会见缝插针找上门。祛湿，关键在于调好心，凡事看得开、不攀比、不钻牛角尖、保持一份童心是一种养生智慧。生活中，遇到不顺的事情，不妨难得糊涂，洒脱一些。

规律作息。现代人生活方式丰富多样，有些人经常吃夜宵，贪玩熬夜，导致湿热郁结于肠胃，难以排出。中医养生提倡天人相应，身体也要跟着自然界的阴阳规律来，该休息时一定要休息，千万不可长期熬夜透支了健康。

环境适宜。日常生活中应当留心，尽量减少和避免处在不当环境中。比如，潮湿下雨天减少外出，不要穿潮湿未干的衣服，洗完澡后要充分擦干身体、吹干头发等。居住地区或居室环境阴冷、潮湿的情况下，要经常开启电器的除湿功能。

服用膏方。在很多人的观念中，膏方多在寒冷的冬季服用，但其实，夏天服用膏方，祛湿效果最好。膏方熬制工艺精细，有发酵过程，便于吸收；处方较一般汤剂药味多，将藿香、香薷、栀子、荷叶、薏仁、赤小豆、冬瓜皮、甘草等诸多有健脾、祛湿、利水等功效的食药材合在一起经过浸泡、煎煮、熬制、浓缩、收膏，药效比平时喝的汤药大，且药性稳定、口感好，便于携带，是日常祛湿的佳品。

(责编：李轶群、杨迪)


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