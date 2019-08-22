刚刚过去的医师节是全体医生的节日。在禅城区，这一天不少医生仍奋战在临床一线，守护一方百姓健康。

据禅城区卫生健康局提供的数据显示，禅城区域内有29家公立、民营医院，共有1145名医生，全区管理着5万慢病患者，全年手术量达46962人次。

带着医疗系统的使命和担当，在繁忙的工作中，他们中不少人放弃了个人的休闲享乐，减少了与家人团聚的时间，却为万千家庭带来希望与安康。

“医患是战友，我们一起与疾病作斗争”，这是记者在连日采访医生的过程中听到的一句话，这句话很好地诠释了医患间的仁爱与温暖。

一天十几台手术 人生在“刀尖”上起舞

8月18日晚，一名年轻人在打篮球后突发胸痛，在社区医院做检查被确诊为突发心梗后，命悬一线，立即被送往禅城中心医院（下称“禅医”）。该医院心脏中心主任黄林贤接到电话后，半小时内赶到手术室，患者送到后立刻开展手术。

一小时后，他脱下白大褂，走出医院，此时已是第二天凌晨时分。

8月18日是周日，黄林贤一共被“召回”三次，完成了3台紧急手术，其中一台便是这名打完篮球后突发心肌梗塞的患者。

如此“生死时速”对于黄林贤来说已是习以为常。一年365天，一天24小时，他的手机都必须开着，随时待命，一旦有心脏危重患者，手机犹如警报提醒着他，必须半小时内到达医院，奔赴下一场手术。

“从外院转来的患者很多是危重患者，一到就要进行抢救，特别是心肌梗死患者，国际权威诊疗指南要求从患者到达医院到打通血管，最好在90分钟内完成。”黄林贤说，禅医2017年成立胸痛中心，中心优化急救流程，如今急性胸痛患者的“D2B”时间（即从患者到达医院大门到开通患者血管恢复冠脉血流的时间）缩短至47.72分钟。

“这段时间的缩短意味着可降低患者的死亡率，降低并发症（心力衰竭）造成患者残废的发生率。”他说。

他与团队每天都在与死神赛跑，每年救治数百例急性胸痛心血管危重症患者，手术安全率、优良率达99%，超过国内同级医院的水平。最忙的时候，他从早上做手术至深夜，最高纪录是一天做了13台手术。

“经常疲惫不堪，但也要硬撑着。”他说。

医生不仅仅是一份职业，更是一份责任。无论是白天还是黑夜，寻常日子还是过年过节，数不清的医务人员坚守在岗位上，坚守在手术室，为患者“搭桥”“拆弹”，守护患者平安。

与黄林贤同院的2017年“禅城大工匠”，大外科常务副主任兼消化医学部主任、普通外科主任区小卫也是常年扎根手术室。他每年完成200多台高难度大手术，这意味着几乎每天都无法闲下来。每一台手术可能需要站立数小时甚至十几小时，有时候从早到晚做手术，饭都顾不上吃几口，一天下来，他的双脚都是肿的。

“几乎每天都待在手术室内，我们经常不知道室外天气如何，是下雨还是天晴。”区小卫笑说，当医生工作太忙，每天扎根医院和手术室，亏欠家庭太多，幸好获得了家人的理解。

多年来，他只要看到患者愉快地出院，就觉得一切努力都是值得的。

医学永无止境 在实践中诠释工匠之心

从踏入医学院宣读医学生誓言那一刻起，他们就深知自己身上的使命。白袍加身，意味着责任，更意味着探索医学奥秘永无止境。

从医之路，从无坦途。在医学之路上，不少人体验到梦想与现实碰撞，欢笑与汗水交织。

腹腔镜手术被誉为可让伤口“隐形”的微创手术，与传统的开放式手术相比，腹腔镜手术只需在人体开数个小切口，便能达到手术目的。围绕腹腔镜微创普外科手术，区小卫经过多年研究，手执多项全国、全省、全市领先的医疗技术。

2012年，区小卫成功完成全国首例腹腔镜残胃癌联合脾和胰体尾切除术，并在佛山市率先开展减孔腹腔镜胃肠手术、腹腔镜食管空肠吻合术。同时，他在腹腔镜胃及结直肠癌根治术、腹腔镜残胃癌根治术、双镜联合胃肠间质瘤切除术、腹腔镜下复杂肠粘连松解术及全腔镜下甲状腺手术等高难度手术上有深厚的造诣，在佛山市、广东省乃至全国均享有盛誉。

腹腔镜胰十二指肠切除术被称为腹腔镜手术中的“珠穆朗玛峰”，他熟练地掌握此技术。“原来的腹腔镜手术需要开5个手术操作孔，如今只需一个切口、一个辅助孔就可达到手术目的。”区小卫说，减少几个操作孔，可以为患者减轻痛苦，也避免了更多疤痕的产生。

不久前，一名胃癌患者需要开展胃癌根治术，传统的开放式手术需要在患者身上开25到30厘米的刀口，区小卫帮患者开展腹腔镜手术，只在患者身上开一个3厘米的切口即可完成手术。在做完腹腔镜手术后，患者第二天即可下床活动。

在医学的漫长道路中，知识是永无止境的，需要医生活到老学到老。

另一名医者覃烨原为湖北某市三甲医院的妇产科学科带头人，是当地颇有名气的“妇科圣手”。接受禅城区人民医院的邀请，覃烨2018年6月来到该院，继续践行自己作为一名医生的使命。

从事妇产科临床工作长达20余年，承担着高风险、高压力的工作，覃烨深知自己肩负的使命和重任，只有不断提高自己和团队的业务水平和医疗技术，才有更大的底气和能力应付每天的挑战。

来到陌生的环境，带领着新的团队，未知和挑战充实着覃烨的生活。她带领团队陆续开展一系列新技术、新业务：单孔腹腔镜在妇科疾病中的应用、非接触性宫腔镜（阴道内镜）诊疗技术在基层医院妇科疾病中的应用、宫腔镜刨削技术在宫腔疾病中的应用等，填补了医院多项技术空白。

从医20余年，她以精湛的技术救治过无数的病患，牺牲了无数陪伴家人的时间，换回的是患者的信任和同事的认可。

“医生这个职业看似平凡，但要做好却很不容易。”覃烨说，既然把医生作为终身职业，就要把自己的理想、信念、青春、才智毫不保留地奉献给这庄严的选择。

“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”，这是她最喜欢的诗句，并常常以此勉励自己，走得再远也不忘记学医的初衷和情怀。

在刀尖下的生命线中，禅城医生以工匠之心追求极致，为万千家庭传递“生命之火”。

忙得焦头烂额 他们却说自己很幸福

我国的医疗体系，医生的分工较为精细，需要引导患者“大病上医院，小病在社区”。

在禅城各社区医疗机构中分布着377名全科医生，为居民提供疾病预防控制等公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗服务以及慢性病管理、健康教育等服务。他们常年扎根社区，既是社区居民的健康“守门人”，也是不少居民的好朋友。

社区医生经常忙得焦头烂额。获评2018年禅城区“最美医师”的佛山市中医院禅城高新区医院（下称“高新区医院”）副主任医师罗嘉宏是全院的“业务担当”，平均每次出诊的门诊量可达100人次，高峰期达130人次。

他手上还管理着不少慢病患者。在罗嘉宏和医护团队的管理下，他管辖的近千名高血压患者多年来无一例并发症发生。

由于获得居民的信赖，任职社区全科医师以来，罗嘉宏的门诊就诊量每年都以两位数的速度增长，连续多年门诊患者数位居全院社区医生第一。

“看到所有街坊都健健康康的，再忙也不怕。”罗嘉宏说，医生是带着使命的一份职业，看到患者恢复健康，自然会生出满足感和幸福感。

医生中还有另外一种不被人熟知的“工种”——公卫医生。公卫医生鲜少直接给患者治病，但每一个人从出生到死亡整个闭环都有公卫医生的参与，为人们做好全生命周期健康管理。

高新区医院公卫科主任蔡雯雅从事预防接种工作18年，以预防接种“一个都不能少”为目标守护儿童健康。

高新区医院一年的预防接种量接近9万针次，一个上午的接种量高达350针次，高峰期可达约600针次。面对数量庞大的工作任务，加班加点对于她来说是家常便饭。有一次，麻疹强化免疫工作需要在10天内完成4万多儿童的麻疹强化免疫。她主动取消休假，带领全科人员连续奋战一个月，每天从早上7时工作到晚上9时，全科人员都累得相继生病了，但每天依然坚持高强度的工作，最终出色完成任务。

每天在繁重的任务下工作，蔡雯雅却总能以最大的耐心与家长沟通，以最严格的要求执行操作规范。遇到繁忙时，为了减少家长的等候时间，即使嗓子说哑了也不敢停下来喝口水。虽然有时听到家长不理解的训斥会感到委屈，但是家长一声谢谢却能让她和同事们欣慰不已。

“健康所系，性命相托，我们人生的意义从宣读医学生誓言时就已清晰。”蔡雯雅说，医生要有一颗仁爱之心，才能真诚关怀，让心暖心。

■记者手记

将心比心“多点暖”让医患关系更和谐

“邓阿姨，您感觉哪里不舒服？是老毛病又犯了吗？”8月15日，73岁的佛山市民邓翠娴推开了禅城区永安医院的内科诊室，内科医生叶翠莲像招呼朋友一样请老人坐下，再细细问诊。

从今年8月起，笔者开始陆续走访禅城区各家医院，采访奋斗在一线的医生，发掘出很多医患间的“暖心”故事。以上这一幕是叶翠莲再平常不过的工作日常，却透露了医生对行医准则的坚守，对修复医患关系的努力。

从业24年，她始终坚持八个“一点”：在工作中操作再轻柔一点、技术再精湛一点、微笑再甜美一点、语气再柔和一点、观察再认真一点、巡视再勤快一点、接待再周到一点、称呼再亲切一点。

前来就诊的多为附近的老街坊，她常常亲切地称呼患者为“叔叔、阿姨”“公公、婆婆”，让患者一进诊室门就倍感亲切。

作为基层医院一名普通内科医生，她一直坚持用通俗的语言向患者陈述病情，制定经济可行的诊疗方案。行医多年，她形成了自己的一套行为准则，在诊室中与患者间发生的点点滴滴，都灌注了她的努力与温情。

近年来，医生和患者之间的信任问题一直备受社会关注，这既然有大环境的原因，也有部分医患自身的原因。要让紧张的医患关系重新回到正轨，信任的培养是关键。

如何让医患互信，重拾良好的医患关系？医患双方都应先从自身出发，夯实医患互信的根基。医院要以患者为中心，通过提升技术、服务水平等切实为患者解痛点，为群众提供高效、便捷、优质的医疗服务；医生要换位思考，体会患者的不易，对患者的态度更认真一点，言语更“暖”一点；患者也要理解医生的工作辛苦与压力，理解医学发展和医疗技术存在的不足。

在修复医患关系上，禅城区不少医生在实践中总结出了行之有效的经验，像叶翠莲的八个“一点”，将心比心，给患者多一点“暖”。

医生们的努力换来了患者的信任与回馈。在禅城某社区，70多岁的铿伯悄悄地帮家门口的社区卫生服务中心加装了一个不锈钢护栏，方便患者出入。

多年来，铿伯和家人的小病痛都在社区卫生服务中心解决，他们都是高新区医院副主任医师罗嘉宏的忠实粉丝。由于中心是由课室改造而来，门前的阶梯较高且没有扶手，对于年迈的老人来说不太方便。铿伯联系了工人，在一个医护人员休息的周日下午，悄悄地把不锈钢扶栏建了起来。“以后老人家上下楼梯有扶手，脚步踏实，心里也踏实。”事后，他对罗嘉宏说。

“建造护栏，铿伯花费了近千元。”罗嘉宏曾多次要把钱退还给铿伯，老人坚持不收。

这一段短短的不锈钢护栏，如今已护佑患者“上落平安”多年，成为社区医患关系和谐融洽的见证。

“医患是战友，我们一起与疾病作斗争。”禅医心脏中心主任黄林贤的一句话，奠定了医患互信的基调，成为缩短医患之间心与心距离的一剂良方。（记者 李晓莉）