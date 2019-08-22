7岁男孩鼻子出血3个多月 父母疑心是白血病

刚立秋，杭州市中医院耳鼻喉科就接诊了很多鼻子出血的患者，门诊量是平时的2倍。其中，流鼻血的小患儿特别多，每天都有二三十人。

前几天，市中医院耳鼻喉科主任陈志凌主任医师接诊了一个7岁的小男孩，他反复鼻子出血3个多月，一直没找到原因，直到这次做了鼻内镜检查才发现背后的元凶。

当时就诊时，陈主任从他妈妈手上接过了几十张化验单。全是血常规的检查单。妈妈告诉陈医生，她看电视剧里白血病、血友病之类的血液病都是从流鼻血发现的，所以每次去当地医院看病都要求做一次血常规，没想到3个月累计做了几十次。

陈主任告诉钱报记者，儿童鼻子出血主要考虑两个原因，一个是外伤造成毛细血管破裂，这种一般出血量比较大，有的家长会发现孩子早上起床时枕巾上一片鲜血；另一个是鼻炎造成鼻黏膜糜烂，这种出血量较少，但持续时间比较长。

这个小男孩鼻子出血反反复复，出血量也不大，考虑是慢性鼻炎导致的。陈主任给他做了鼻内镜，果然发现鼻腔里鼻黏膜严重糜烂，说明存在炎症。

陈主任说，之前当地医院开的都是止血类的药物，治标不治本，所以一直没有治好，“入秋后本来就是鼻炎高发的时节，所以鼻炎造成的出血也在增多。这种情况要使用消炎类的药物，控制好鼻炎才能止住鼻血。”

那么，外伤导致的鼻子出血又该如何应对呢？陈主任教了一个简单易行的妙招。

首先，用棉花堵住鼻腔前部，然后用手用力按压两侧鼻翼，不要担心弄疼孩子，不用力达不到止血的效果。

陈主任强调，如果出血不止，一定要到医院做个鼻内镜检查，找到出血点。有些严重的情况，需要通过鼻内镜下电凝止血术来解决。（记者 张冰清）