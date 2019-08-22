为这次医保目录调整叫好

8月20日，国家医保局、人社部印发通知，公布了新版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。新版目录中，150种药品因滥用明显等原因被调出。此外，目前已确定了128个拟谈判药品，治疗领域主要涉及癌症等重大疾病，与企业谈判成功的药品将被纳入目录中。本次药品目录调整是国家医保局成立后首次全面调整，也是自2000年第一版药品目录以来对原有目录品种的一次全面梳理。

尽管社会公众对这次医保药品目录调整期待已久，且有很高的预期，但目录公布之后，调整幅度之大，仍然超出很多人的想象。以前调出呼声较高、但一直没有调出的部分药品，这次被果断调出。不少临床必需、效果很好，却因价格较高、担心调入会增加基金负担的药品，这次被果断调入。这将大幅增加药品治疗的精确性、有效性，也让医保基金和个人的钱都用在刀刃上。

但这次调整的更大特点，是赋予了调整以动态性和及时性。此次不仅将前期价格谈判大幅降价的药品纳入其中，兑现了对药企的承诺，而且下一步的价格谈判已列入规划。也就是说，将来只要价格谈判进展顺利，医保药品目录仍会及时调整。“纳入医保”这个谈判筹码将会持续存在，并发挥大幅降低药价的功效。

保持医保药品目录的动态性，也让纳入医保的条件与步骤更加清晰，将会对药品生产供应等产生积极而深远的影响。个别企业通过公关让药品进入医保目录，且通过促销让不太急需的药品销量大增的做法，将成为历史。从这次调整可以看出，药品若想进入医保目录，就得确保药品的高性价比。此外，前期被纳入重点监控名单的药品，这次全都被调出了医保目录。如此一来，“纳入重点监控名单”将会受到药企的高度重视，药品监控的威慑力势必大增。

医保药品目录让患者得实惠，这是现实好处。目录调整对药品生产供应产生积极影响，让药企进一步看清了努力方向，则是未来可持续的好处。一次医保药品目录调整，或许只能产生短期效果，但调整目录的方式与步骤，将会起到强有力的引导和促进作用，让药企争相降价提质，逐步形成质量持续向上、价格持续向下的市场趋势。（作者秋实）