老人“低价游”变“保健品之旅”

长沙67岁的黄女士怎么也没有想到，“中国老年学会湖南工作部”组织的60元“超低价游”，最终会变为“保健品之旅”。她更没想到的是，吃过旅程中购买的保健食品后，等待自己的是“医院多日游”。

多位老人向记者反映，今年7月底，有人以上述“国字号”社会组织的名义，组织老年舞蹈队参加江西宜春一日游，并把他们带到景区的灵芝馆“听课”，推销人员用夸大宣传等方式诱导他们花1300元购买灵芝孢子粉胶囊。老人们还反映，长沙被其组织参加此类“低价游”的老年队伍，不止他们这一支。

连日来，记者对此开展多方调查，目前，涉事方已采取退款处理措施。长沙市旅游质监所、宜春市市场监督管理局等多方也已介入调查。

讲 述

“中老学会”组织老年舞蹈队60元外省游

60多岁的老人李兰（化名）是开福区“滨江舞之韵”舞蹈队的一员，这支老年广场舞队的队员们大多是住在湘江世纪城的老人，大家经常晚上聚在附近广场跳舞。

7月15日，舞蹈队的带队老师施某某在该队微信群里发布一条消息：“7月27号，我们应中老学会邀请，组织大家到宜春栖隐谷避暑一日游，可以带亲戚和朋友。”事后，老人们向施某某打听得知，这消息中所说的“中老学会”是指“中国老年学会湖南工作部”。

该消息称，此次一日游成人价格每人60元，包括以下内容：空调大巴、栖隐谷门票、温泉泡脚费用、中餐，全程绝无自费，进一个特产店，买东西自由，不强制购物，每个人送一把彩虹伞。

“我刚开始也感觉这60块钱价格低得不正常。”李兰说，出于对带队老师及“国字号”社会组织的信任，她还是报了名，“共有50多个人报名，大部分是舞蹈队的，少部分是队员的亲友。”

虽然之前发布的时间是7月27日，但他们实际是7月28日去旅游的。在整个过程中，李兰并未看到过旅游合同或行程单，只记得带队老师施某某让他们报过一次身份证号码，并拿过来一张纸让他们签名。他们各自60元的费用也是通过微信转账或现金方式给了施某某。

“听课”一个多小时，花上千元买胶囊

李兰等多位老人讲述，7月28日早上6时30分左右，他们50多人在开福区湘江北路江临天下附近集合，统一乘坐大巴车，“车上有一个男导游，但和平时我们出去旅游接触的导游不一样，他讲话不多。”

两个多小时后，他们到达江西宜春明月山景区，导游首先安排到一处地方泡脚，临近中午又带他们去吃了午饭。饭后，导游带他们进了一个名叫“幸福来灵芝馆”的地方“听课”。“听课”过程中，有老人拿出手机拍照、录像，被现场工作人员立即制止。

讲课的是一名年轻男子，刚开始没多久，他便向老人们推销一款灵芝蛇油膏，声称具有抑菌等功能，平时要四五十元一支，现在10元一支就卖给现场老人。李兰等老人觉得不贵，便纷纷买了。没想到，对方很快就给购买者发了10元红包，并声称他们正在推广这些产品，愿意免费送给老人，只需要老人帮忙打打广告。

随后，该男子以相同方式推销一款钙片，但当场又以发红包的形式将钱退给了老人。随之而来的另一款产品是银离子工艺杯，讲课男子声称，这款杯子内胆是银的，具有活化水质、抗菌等功能。

“他说这一个杯子要好几千块钱，一般只有大老板才用，这次他愿意以1300块钱的价格卖给看着有缘且表现积极的老人。”听过课的姚女士讲述，当时，少数几个老人买了杯子，但对方又退了1300元红包给这几个老人。

随后，该男子开始推销一款幸福来牌灵芝孢子粉胶囊。李兰、姚女士、黄女士等多位在现场“听课”的老人向记者讲述，这名讲课男子声称，这款胶囊对老人常见的高血压、糖尿病、心脑血管疾病、便秘等都有功效，“他还说，有人得了便秘，多年大便不畅，吃这胶囊不到10天，大便明显顺畅了。”

说完功效后，讲课男子给出“大优惠”，声称这款灵芝孢子粉胶囊平时要卖1299元一罐，但如今3罐只要1300元，而且还“买三送三”，并赠送上述“珍贵”的银杯子。

“他一边讲优惠，一边暗示我们，还会像之前一样退红包。”李兰说，在之前“买一产品退一红包”的铺垫下，有20多个老人花1300元买了灵芝孢子粉胶囊。但这一次，讲课男子并未退红包，而是送了一本“一带一路沿线66国钱币邮票集锦”，并声称这是全国限量发行的，具有极高收藏价值。

至此，持续一个多小时的“课程”结束了。事后，老人们被带到一个景点自由游玩一阵，便乘坐大巴车返回长沙。

“我买了那胶囊，一走出那个地方就感觉自己被‘带笼子’了。”姚女士说，自己退休前曾当过教师，一直以来对推销保健品的套路都比较警惕，但在当天“听课”的过程中，自己完全放松了警惕，“对方一步步的套路让很多老人跟打了鸡血一样，现场的氛围，让我的脑子都不受控制了。”

老人肠道出血，住院一个多星期

李兰等人回到家后，仔细查看灵芝孢子粉胶囊外包装上的产品介绍，其保健功能内容为“本品经动物实验评价，具有免疫调解的保健功能”，并没有那位讲课男子提到过的其他功效，而且外包装也写着适宜人群为“体质虚弱及免疫力低下者”。

“我体质也不虚弱，可能根本不适合吃这个。”李兰说，他们几个熟悉的老人聊起此事，都有种被忽悠了的感觉。后来，还有老人用磁铁去贴那个所谓的银杯子内胆，发现磁铁被吸住了，真正的银是不会吸住磁铁的；还有人在淘宝等购物平台搜索发现，对方宣称具有极高收藏价值的“一带一路沿线66国钱币邮票集锦”在网上售价仅30多元。

赠品不靠谱没关系，67岁的黄女士更看重花钱购买的灵芝孢子粉胶囊，她有多年的便秘及高血压。退休之前，她曾是一名医护人员，在购买和服用保健食品方面一直很谨慎。这次，她正是听了那名讲课男子所说的关于便秘的功效，才购买了这些胶囊。

7月30日下午，她试着服用了2粒，当晚比平常有更强的饥饿感。7月31日午饭后，她又按照包装说明一次服用了5粒。当晚8时许，她腹部剧痛，大汗淋漓，一个多小时腹泻多次。

在腹部隐痛持续一整晚后，8月1日早上，她上厕所时，发现自己拉了不少血，既有鲜血，也有凝结的血块。当日上午，她便来到湖南省人民医院，医生建议其住院治疗。8月6日，其肠镜检查结果显示，肠道黏膜糜烂并伴有新鲜出血点，医生判断称，这应该是吃了刺激性东西引发的。

“我家的饮食一直比较清淡，那两天里，我除了吃家里的饭菜和这些胶囊，没吃其他特别的东西。”黄女士说，丈夫和女儿一起吃了相同的饭菜，都未出现腹痛症状。而且，她虽患便秘多年，但从未出现过肠道出血并拉血块的情况。黄女士认为，自己肠道出血的原因，与服用这些胶囊密不可分。

直至8月9日出院，黄女士共花费了5000多元，其中医保报销3000多元，自费1400元。住院期间，黄女士将自己的经历发到舞蹈队微信群内，既提醒其他老人留意，也表达了维护自身合法权益的想法。

调 查

不止一支老年队伍被组织参与“低价游”

最初组织老人去旅游的“中国老年学会湖南工作部”是否是正规组织？具体组织者是谁？记者从长沙12345市民服务热线获悉，7月29日至8月8日，多位老人向12345投诉过此事，但他们都不认识组织方的人，“我们是看到舞蹈队施老师发的消息才报名的，钱也是交给了她，她可能更清楚。”

8月6日晚上，记者来到开福区湘江世纪城附近的关公广场，投诉者所说的带队老师施某某带着一群老人正在此处跳舞。记者向她当面询问相关情况。

施某某称，这次旅游活动是“中国老年学会湖南工作部”组织他们参加的，这个机构此前曾组织他们参加过大型活动，而且该机构在开福区、芙蓉区等地都有专门的负责人。旁边另一名舞蹈队队员说，这个机构举行成立大会时，他们也去参加了。

施某某称，这次旅游之前，该机构在开福区的负责人组织他们在烈士公园附近的一栋大厦里开会，向参会的带队人讲了这次旅游的相关事宜。开完会后，她才把旅游的相关信息发在舞蹈队的微信群里，组织大家去宜春旅游。

这是否意味着除了“滨江舞之韵”舞蹈队，长沙还有其他老年团队也参加了这样的旅游？“当然啦！去了几千人，每天发车都是几车人。”施某某说，这些人都是去宜春那边旅游，而且这是一次“庆祝重阳节”的旅游活动。

向12345热线投诉的老人反映称，7月28日之后，在开福区江临天下附近，早上仍有大巴车接送老人。另外，他们在宜春旅游时，也碰到了从长沙来的其他老年团队，手里拿着相同的活动赠送的彩虹伞。

针对老人被诱导购买保健食品的问题，施某某说，大家都是自愿购买的，她自己也购买了，“他们只是营销方式不一样，现在很多旅游景点营销方式都是这样的。”

民政部官方网站查询信息显示，并没有一个注册名为“中国老年学会”的正规社会组织。此次投诉的老人都未与“中国老年学会湖南工作部”的人接触过，更不清楚该机构在开福区的负责人是谁。如此一来，施某某成了信息链条中的“关键人物”。

8月6日晚上，记者当面向施某某询问那位负责人的姓名及联系方式。她称，自己只有这位负责人的微信，但她拒绝向记者提供其微信及姓名。她声称，这名负责人目前在外休假，一周之内，她会让这名负责人来联系记者。然而，截至发稿前，该名负责人一直未联系记者。

8月12日，记者联系上施某某，她声称“湖南工作部”的人已在调查老人们反映的情况，但她仍不愿提供那名负责人及这个“湖南工作部”的相关信息。随后几天里，记者多次联系施某某，她都不再接电话。

记者从长沙市旅游质量监督管理所获悉，该所工作人员对此事介入调查后，由于投诉的老人不知道具体组织者是谁，工作人员只好联系施某某了解情况，但对方也始终不接电话。

工作部：未组织此活动，会调查冒用者

随着记者及相关部门调查的深入，8月13日，黄女士告诉记者，施某某将她购买的灵芝孢子粉胶囊给了“中国老年学会湖南工作部”的人，有人已向她赔偿1400元医疗费，后来又退还了1300元购物款。黄女士家人仔细打听得知，施某某所说的“中国老年学会”全名为“中国老年学和老年医学学会旅游分会”。

记者通过民政部网站查询发现，确实有一个名为“中国老年学和老年医学学会”的非营利性社会组织，该学会下方也有一个老年旅游分会。

事后，记者联系上该学会老年旅游分会秘书长王劲松。据其介绍，该分会平时主要开展老年旅游方面的理论研究及公益性活动，从未开展也从不允许分会工作人员组织开展“低价游”活动。而且，该分会确实有一个湖南工作部，湖南工作部就挂在地处长沙的家天下国际旅行社有限公司，该工作部负责人也是这家公司的负责人。

王劲松称，他们会对此事展开调查，看是否有人冒充该组织的名义开展“低价游”活动，如果查明是湖南工作部本身组织了此类活动，他们会考虑取消这个工作部。

8月13日，记者就此找到家天下国际旅行社有限公司董事长刘兵兵。刘兵兵表示，上述分会湖南工作部负责人就是他本人，但除他之外，湖南工作部并未配备其他工作人员，更未在开福区设置负责人，“我从没听说过宜春旅游的事，我们也会尽快调查这事。”

8月21日，刘兵兵回复称，他们经过调查核实，确认此次旅游活动并非由该工作部组织开展，且该工作部未授权任何组织或个人开展此类活动。去年8月，该工作部成立之时，他们确实委托过一些人员找老年广场舞队伍及文艺爱好者开展文艺演出，但该工作部都是与被委托人联系，并未直接与广场舞队的队长等人接触。

“我们会去找之前联络过的每一个被委托人核查，看是否有人冒用工作部名义开展活动。”刘兵兵表示，接下来，他们将继续调查，如果查到冒用该工作部名义的人，将依法追究其法律责任，此外，他们还将在媒体上发表相关声明。

日前，长沙市旅游质量监督管理所市场检查科科长谈朝晖告诉记者，他们也到家天下国际旅行社有限公司进行了调查，并未发现该公司有宜春相关旅游线路的资料。另外，他们根据老人们提供的大巴车车牌号，已查到这确实是一辆正规的旅游大巴，他们会根据相关线索，进一步追查此次“低价游”背后的组织者。

厂家及经销商所在地相关部门均介入调查

针对老人们购买的灵芝孢子粉胶囊，记者通过原国家食药监总局网站查询发现，这款产品是有正规批准文号的保健食品，生产厂家为福建省幸福生物科技有限公司（以下简称幸福生物公司），厂家地址在福建省南平市顺昌县。

7月28日之后，有老人将自己遭遇夸大宣传购买此产品的情况投诉至南平市12345热线。事后，顺昌县市场监督管理局反馈称，该局执法人员对幸福生物公司进行调查，发现相关产品均是按相关批文生产的，产品外包装及厂区内无夸大、虚假宣传的情况。

另外，执法人员从该公司了解到，在江西宜春向长沙的老人销售此产品的是宜春市明月山温泉风景名胜区温汤镇幸福康食品商行（以下简称明月山食品商行），该商行是幸福生物公司的经销商。上述双方此前签订的《保健食品销售合同》明确，经销商不得擅自篡改幸福来牌保健食品广告审批内容，擅自发布违法广告欺骗和误导消费者。

不过，上述合同签订日期为2018年11月1日，而国家企业信用信息公示系统的工商注册信息显示，明月山食品商行的注册日期及核准日期为2018年11月5日。这也意味着，该商行还未完成注册，就与厂家签订了合同。

“投诉中提到的夸大、虚假宣传应是明月山食品商行的自主行为。”顺昌县市场监督管理局执法人员建议投诉人向宜春当地市场监管部门投诉。

幸福生物公司副总经理谢传欣表示，该公司向明月山食品商行供货，每罐灵芝孢子粉胶囊的供货价格在100元至200元之间，但他们并不清楚明月山食品商行平时的销售情况。如果明月山食品商行存在夸大宣传并对该产品造成较大负面影响，他将建议公司相关领导与该商行解除合作。

针对老人们反映的夸大宣传问题，明月山食品商行售后工作人员则否认他们宣传过该产品关于高血压、糖尿病等方面的功效。针对黄女士服用后出现便血的症状，该售后人员称，这可能跟她个人体质有关系，她应该拿出一个能证明就是服用此物才出现问题的检测报告，再去找他们反映情况。黄女士对此并不服气：“我一个普通老百姓，到哪去开一个检测报告来证明这个问题？”

事后，记者将上述情况反映至宜春市市场监督管理局。该局特殊食品监督管理科科长曾兵表示，他们将对此展开调查，如果发现当地经销商在销售过程中存在夸大宣传、虚假宣传等情况，将依法对其进行处罚。

进 展

涉事方退款，并要求老人签承诺书

随着各方调查的深入，虽然执法部门还未有明确结果，但事情逐步有了进展。多位老人告知记者，或许是涉事方迫于各方压力，在8月14日至15日，有人组织“滨江舞之韵”舞蹈队购买过灵芝孢子粉胶囊的队员及其亲友退货，并进行了退款处理。

值得玩味的是，这些退款者向老人表明身份时，自称是厂家工作人员，还让退货的老人签署一份承诺书，让其承诺退货后“不得进行负面或诋毁货品的宣传”。至此，多位此前向记者讲述过情况的老人，在签订承诺书后，均表示“不方便再多谈”。

而作为厂家相关负责人的谢传欣明确向记者表示，厂家与消费者并不存在直接的买卖关系，因此厂家并未组织老人进行退款，更未要求老人签订承诺书，“钱应该是经销商退的。”

提 醒

勿轻信以社会团体名义组织的“低价游”

记者了解到，今年年初，国家市场监督管理总局、民政部、文化和旅游部等13个部门在全国集中开展联合整治保健市场乱象百日行动，并先后向社会公布100个典型案例。这些案件涉及虚假宣传、违法广告等多方面，其中，虚假宣传牵涉到的保健用品五花八门，有养生垫、内衣、保健食品等，而涉事方采用的“套路”包含赠送礼品、免费体检、健康讲座、免费旅游或“低价游”等。

“听信虚假宣传而购买保健食品的主要是老人、病人群体。”湖南省人民医院内分泌二科副主任医师李浪波说，保健食品并不具备疾病治疗功能。目前，由于患有高血压、糖尿病等慢性疾病的老人比较多，虚假宣传者往往也宣称其保健食品具有治疗甚至彻底治愈这些慢性疾病的功效。但事实上，按照目前的医疗水平，这一类疾病无法彻底治愈，“大家一定要相信科学、相信医学，应该通过相应的药品及正规医疗手段来控制这些疾病。”

另外，她也提醒老人，各类保健食品虽然具备相应的保健功能，但并非适合每个人吃。保健食品包含的成分各有不同，服用之后，其成分也会参与人体的新陈代谢，甚至会对肝脏、肾脏产生相应影响。此前，他们也接诊过因为盲目服用保健食品诱发疾病的病人。因此，老人切勿盲目购买并服用保健食品，而应听取医生的建议并结合自身身体状况再行购买。

这一次，李兰等舞蹈队老人被诱导购买保健食品，与“低价游”密不可分。对此，长沙市旅游质监所相关部门负责人介绍，近年来，他们一直在重拳整治“不合理低价游”等乱象。市民出游时也应主动抵制“不合理低价游”，更不要轻信各类所谓的老年社会团体组织的“低价游”“养生游”。游客如果要参团出行，应选择有资质的旅行社，并签订旅游合同。

“随着我国老龄人口占比的提升，老年人参与旅游、文艺等各类集体活动的需求也越来越强。”中国老年保健协会相关工作人员称，在这一背景下，不少个人或组织打着与老龄事业相关的“国字号”非营利性社会组织或养老机构的名号，组织各地老人参加“健康讲座”“低价游”等，并借机高价推销保健品，危害极大，“这既需要老人们提升自身识别和防范能力，也需要各级相关部门加强监管，加大打击力度。”

以社会合力防止老年人受骗

每次看到老年人被诈骗团伙“盯上”的新闻，笔者都会感到齿冷。因为把黑手伸向老人，就是在践踏做人底线，就是在绞尽脑汁破坏公序良俗。

这次本报记者的调查中，有一个新的线索值得我们注意：诈骗分子打着国字号协会的旗号，组织老年舞蹈队参加一日游，并把他们带到景区的灵芝馆“听课”，然后开始进行圈钱。以往，诈骗分子是点对点地对某位老人实施诈骗，而现在他们盯上了老年人自发组织的社会团体。这样一来，诈骗的受害者不是一个人，而是一群人。在相关的诈骗链条上，各种昧良心者勾结起来，老年人成为他们围猎的对象。他们针对老年群体的弱点，为达诈骗目的，无所不用其极。这样的诈骗方式的社会危害程度更大，其所产生的社会负面效应更可怕。

由于知识结构和社会认知等主客观原因，老年人比较容易成为诈骗受害者。这也说明，防止老年人受骗需要形成社会合力。一方面，职能部门要加大打击力度，提升法律威慑力，并做好宣传工作。另一方面，防止老年人被诈骗，家庭和社会层面，也应该多出一份力。过去的很多案例显示，那些被骗的老年人往往都缺少子女、亲人的保护和提醒。如果子女在精神上多一些关爱，让老人有信任的交流对象，很多诈骗悲剧就不会发生。此外，不少所谓的“健康讲座”往往就在宾馆、商场、小区堂而皇之地举办。如果能够建立举报和甄别平台，社区居委会等基层组织能够主动作为，最大限度地增加社会阻力，那此类诈骗就不会如此猖獗。（作者聂映荣）