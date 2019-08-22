隔壁老王家喜得一娃，皮肤白白的，长得甚是好看，眉心中间还有一小块红胎记，邻居大妈说这是“贵妃转世”。可这“贵妃”胎记眼瞅着越长越大，老王一家担心了，赶紧抱着孩子往医院跑。到了医院才发现，哪是什么“贵妃转世”，医生说：这是血管瘤！老王问，血管瘤会自行消退吗？家长应该注意什么？

血管瘤在宝宝出生后会有一个快速增殖期、缓慢增长期、消退期的自然变化过程，快速增殖期通常在出生后的3个月～5个月；在宝宝5个月左右，血管瘤会增大到它最终大小的80%；宝宝6个月～9个月时增大的速度就会明显减慢了；在两岁后开始出现缓慢缩小，并在数年后逐渐消退。

医生表示，家长如果看到宝宝有血管瘤，不要紧张，先评估血管瘤的风险程度：如果是风险较高的，要及时就诊；如果是低风险的，可以先观察；如果瘤体有增大，要尽早就诊；瘤体一直没有明显变化，可以等宝宝两三个月大再就诊。血管瘤的治疗有多种方法，包括激光、冷冻、外用药物、口服药物、局部注射硬化剂和手术切除等。需要根据瘤体部位、大小、深浅、患儿年龄等因素综合考虑，选择最合适的方法。（作者 罗勇奇）