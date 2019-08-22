热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“脑补”一种蛋白质分子可减缓焦虑

2019年08月22日10:07 来源：新华社

美国一项新研究说，给恒河猴大脑补充一种关键蛋白质分子可减少焦虑相关行为。这是通过非人类灵长类动物实验找到的第一种此类分子，有助于开发针对焦虑症、抑郁症等疾病的新疗法。

加利福尼亚大学戴维斯分校等机构研究人员在新一期美国《生物精神病学》杂志上发表了相关论文。研究团队在分析大脑中与情绪有关的杏仁核背侧区域时，发现一种名为神经营养因子-3的蛋白质分子可能与焦虑有关。

研究人员用经过改造的病毒作为载体，向未成年恒河猴大脑杏仁核背侧输送这种分子，结果发现恒河猴焦虑相关行为减少。随后对这些恒河猴开展的大脑成像研究显示，这种分子改变了焦虑相关大脑区域的活动。

参与研究的加州大学戴维斯分校心理学系助理教授安德鲁·福克斯说，神经营养因子-3是目前在非人类灵长类动物身上找到的第一种与焦虑有因果关系的分子，有这种作用的分子可能还有许多。

人类焦虑症的相关症状一般从青少年时期就开始有表现，有焦虑症的青少年成年后罹患精神疾病的风险较高。目前对焦虑症的常规疗法只对部分患者有效，并且只能减缓某些症状。研究人员希望新发现能帮助学术界加深对焦虑症等精神疾病的认识，从而开发出有效的新疗法。

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn