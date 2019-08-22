“脑补”一种蛋白质分子可减缓焦虑

美国一项新研究说，给恒河猴大脑补充一种关键蛋白质分子可减少焦虑相关行为。这是通过非人类灵长类动物实验找到的第一种此类分子，有助于开发针对焦虑症、抑郁症等疾病的新疗法。



加利福尼亚大学戴维斯分校等机构研究人员在新一期美国《生物精神病学》杂志上发表了相关论文。研究团队在分析大脑中与情绪有关的杏仁核背侧区域时，发现一种名为神经营养因子-3的蛋白质分子可能与焦虑有关。



研究人员用经过改造的病毒作为载体，向未成年恒河猴大脑杏仁核背侧输送这种分子，结果发现恒河猴焦虑相关行为减少。随后对这些恒河猴开展的大脑成像研究显示，这种分子改变了焦虑相关大脑区域的活动。



参与研究的加州大学戴维斯分校心理学系助理教授安德鲁·福克斯说，神经营养因子-3是目前在非人类灵长类动物身上找到的第一种与焦虑有因果关系的分子，有这种作用的分子可能还有许多。



人类焦虑症的相关症状一般从青少年时期就开始有表现，有焦虑症的青少年成年后罹患精神疾病的风险较高。目前对焦虑症的常规疗法只对部分患者有效，并且只能减缓某些症状。研究人员希望新发现能帮助学术界加深对焦虑症等精神疾病的认识，从而开发出有效的新疗法。