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十个下蹲换地铁免费　这个夏天你减了多少肥

2019年08月22日09:43 来源：武汉晨报

在墨西哥城坐地铁要5比索，为了对抗肥胖现象，墨西哥城的政府实施了一场免费乘坐地铁政策——只要你在地铁站设置换票的运功传感器面前做10个深蹲，就能免费坐地铁哦。

想一想还挺不错的，只是稍微喘喘气的代价就能得到地铁票。这是由墨西哥城公共卫生部和民营部门联合发起，只为鼓励全部市民努力减肥。作为初步行动，政府将在墨西哥城15个人流量大的地铁站设30个深蹲机。除此之外，卫生部还将对最先加入“地铁深蹲计划”的8万人免费放送计步器。

俄罗斯也曾为能在两分钟内做30个“上下运动”的人赠送免费地铁票。土豪城迪拜则是对成功减重的人发黄金——每成功减重1公斤就发1克黄金。

如今，武汉已经立秋，你夏天发过的减肥誓言，现在实现了吗？关于减肥，是很多人一辈子都在做的事儿。网友们总结了许多关于减肥的段子：白天辛辛苦苦吃了一天的草，晚上太饿，奖励自己吃个夜宵吧；昨天运动了两万步，今天可以多躺一会儿，躺着看电视太无聊，吃了三根冰淇淋；不是不运动，是生理期不能动，据说生理期吃糖不怕胖？那个不能浪费喝奶茶的好机会……

就是在自我安慰和解嘲里度过了依旧胖乎乎的夏天，你的减肥计划，也一样吗？

积极热爱生活的心态，是实现减肥目标的第一个因素。从心理变化到实际行动，会爆发出十足的能量，让减肥变得更易实现。当然，想获得更加满意的结果，仅仅控制饮食、调整饮食是远远不够的，必须进行运动，选择游泳、打球等，根据自己的喜好选择一种运动，然后再配合饮食上的控制，这个夏天——不，这个秋天，一定让你瘦下来。（记者马梦娅）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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