新版国家医保药品目录发布引导药企加速洗牌与转型

国家不断加大对医药行业的整治力度，有望加快药企的洗牌与转型，改变以往“重销售、轻研发”的状态。

8月20日，国家医保局、人社部联合发布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，公布了将于2020年1月1日起实施的国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险常规准入部分的药品名单。这也是自2000年发布第一版医保药品目录以来，相关部门对原有目录品种进行的一次全面梳理。此次被纳入医保目录的药品合计2643个，其中，对目录调整常规准入部分新增148个品种，有150个品种被调出，还有128个药品被纳入拟谈判准入范围。

此次新版国家基本医保药品目录的发布意义重大。一方面，中国人口老龄化问题日趋严重，对医保药品的需求不断提高。另一方面，近年来国内医疗费用快速增长，由此引发出过度医疗、医保基金支付压力过大等问题。此外，“看病难”、“用药贵”的问题长期困扰普通老百姓，电影《我不是药神》播出后引起强烈市场反响，恰恰说明“用药贵”问题已是当前急需解决的一大民生问题。

与之对应的是，国内医药企业长期存在“销售费用过高、研发投入偏低”的问题。另外，部分医药类上市公司近年来相继爆雷，“黑天鹅事件”不断上演，如康美药业虚增巨额营收、长生生物疫苗造假等，均对医药行业的形象形成较大冲击。

此次发布的新版国家医保药品目录，主要突出了两个特征：一是对医师开具处方的资格有着严格的核定管理，只有具备资质的医师才可开具中成药处方。同时，各统筹地区需要建立医保协议医师制度，对医师资质管理以及医保基金的支付管理趋于严格。二是不得自行调整目录内药品的限定支付范围，且不得自行制定目录或用变通方法增加目录内的药品。同时，对抗生素、营养制剂等类别的药品限定支付范围。对于变相骗取医保报销或地方补助的药企，会受到明显影响。三是此次新增和调出的药品数量多、覆盖面广，对不同的上市药企影响不一。

新版国家医保药品目录新增148个品种，对癌症、罕见病、丙肝、乙肝、高血压、糖尿病等救急救命类药物和慢性病常用药包括在内。另外，还新增重大疾病治疗用药5个、儿童用药38个，对相关领域的药企将构成积极影响。

与此同时，部分药品的调出将对相关上市药企构成负面冲击。在被调出的150个品种之中，第一批国家重点监控合理用药药品合计有20个，如脑蛋白水解物、胸腺五肽、小牛血清去蛋白、曲克芦丁脑蛋白水解物、复合辅酶、奥拉西坦、转化糖电解质、骨肽、核糖核酸等。

此外，近年来医药费用不合理增长，在不合理用药的销售总额中，辅助用药占据了很高比重，因此倒逼多地出台辅助用药目录，对相关上市公司也会构成一定的压力。

对药企来说，主营药品是被列入医保药品名单还是被调出医保药品名单，或是被列入重点监管目录，将直接影响药企的收入和利润。监管政策和环境已经变了，对于部分药企来说，过去那种“依靠销售营销维系高增长”的经营策略已经很难持续下去。国家不断加大对医药行业的整治力度，有望加快药企的洗牌与转型，改变以往“重销售、轻研发”的状态。对于老百姓来说，能够减轻看病吃药成本、用得上好药，也是一个福音。

□郭施亮（财经评论人）