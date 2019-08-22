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高温天气，户外作业多喝水防结石

2019年08月22日09:12 来源：长沙晚报

秋老虎发威，气温居高不下。近日，从事户外高空作业的黄先生肾结石发作，引起肾脏重度积水，出现腰部胀痛、全身无力等症状，来到长沙南湖医院结石中心接受微创取石手术治疗。

47岁的黄先生有多年的结石病史，以前吃过药、碎过石，没想到这次又复发了。究其原因，黄先生常年从事户外高空作业，每次爬上高塔就要连续作业几个小时，随身携带的水喝完了，就只能等完工才能喝上水。特别是高温天气，喝的水都变成汗水流失了，很少上厕所。

长沙南湖医院结石中心陈健教授表示，大量排汗会使排尿减少，肾脏、膀胱和尿道出现尿液浓缩，易导致结晶。户外工作者暴露于阳光下的时间较长，人体合成1，25-二羟维生素D3增加，促进了肠道对钙的吸收，尿钙的排泄随之增高，这些都增加了结石形成的风险。因此，户外高温工作者首先应做到大量饮水，以增加尿量，稀释尿液，减少晶体沉积，也有利于已形成结石的排出；其次，要注意调节饮食，限制摄入钙、草酸成分丰富的食物，同时避免高动物蛋白、高糖和高脂肪饮食。（作者：龙丰 彭放）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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