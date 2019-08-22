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中风患者不要轻信防病的“万能针剂”

徐媛

2019年08月22日09:03 来源：长沙晚报

今年65岁的李大爷前些日子发生了中风，随后查出患有高血压。他听说二次中风后果很严重，出院后在饮食上不敢大意，吃什么都担心影响身体健康。湖南中医药大学第一附属医院神经外科主治医生陈涛提醒，在临床中，人们对中风患者的营养支持存在着一些认识误区，常常导致患者营养失衡甚至营养不足。

一些人认为，肉和其他原料通过长时间熬煮，营养成分都会进入汤中，所以喝汤比吃肉有营养。陈涛介绍，除了水，汤的营养全部来自原料，原料中分为水溶性的营养素和非水溶性营养素。水溶性维生素C、矿物质容易进入汤内，而非水溶性的蛋白质90%至93%仍然留在肉里，所以吃肉带喝汤是最好的选择。另外，肉汤也不宜过量饮用。因为肉中含有大量脂肪，在炖制过程中脂肪会溶解在热汤中，多喝汤容易使血脂升高，对心脑血管健康不利。

当人参、燕窝、冬虫夏草、鹿茸等变成习以为常的保健品时，人血白蛋白成了一些人心中增强体质、防治疾病的“万能针剂”。对此，陈涛表示，当人体内氮代谢正常时，用白蛋白补充营养与吃鸡蛋等普通高蛋白食品相比，并没有什么差别。给白蛋白含量正常的患者输注外源性白蛋白，会抑制机体自身白蛋白的合成，加速其分解，并使循环负荷加重，对心功能本来就不好的人更是雪上加霜。(记者 徐媛 )

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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