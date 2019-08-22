划清保健食品与“神药”界限

如今，养生保健正成为一种潮流。在我国现行法律法规中，将具有某些保健功能、适宜特定人群食用的食品作为保健食品，按照特殊食品管理方式加以严格管理。

按照这个划分标准，保健食品是食品，不是药品，不能治病，更没有神效。但是，在部分违法企业的操作下，保健食品简直成了能治百病的“灵丹妙药”。一些商家虚假宣传、夸大功效，更有甚者为了增强产品功效，非法添加药物，坑害消费者。

面对琳琅满目的保健食品，很多消费者尤其是中老年消费者是根据产品包装来选择购买的。可以说，产品包装是消费者直接获取产品信息的途径，标注的内容是否真实、清晰、完整，直接影响消费者的判断和选择。

现行的保健食品标签管理，虽然要求不得涉及疾病预防、治疗功能，但标签上仅仅声明“本品不能代替药物”，而且声明标注的位置和大小也没有具体规定，企业往往将其标注在不显眼的位置，字体也很小，让虚假宣传、夸大功效的营销行为有了可乘之机。消费者反映，声明信息不直观、标注位置不醒目、警示作用不强，很难引起注意，容易被“忽悠”、被欺骗。

针对这一现象，最近市场监管总局发文要求，从2020年1月1日起，保健食品包装上必须印上“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”警示用语，而且要印在包装的主要展示版面上，所占面积不应小于其所在面的20%，使用黑体字印刷。这就能保证让消费者特别是老年人看得更加清楚。

可以说，这是用最直截了当的方式把保健食品与“神药”做了显著区分。让保健食品标签印上警示语，有利于强化企业主体责任，体现对消费者负责的态度；有利于约束商家营销行为，诚信不欺、生财有道；还有利于保护消费者知情权，让保健食品不是药品深入人心，消费者选择更加理性。

此外，有关部门还出台了《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》，保健功能目录规定了允许保健食品声称的保健功能范围，原料目录界定了注册与备案通道，不仅审核安全性，还要明确原料的用量和对应的功效，并重点审核其科学依据。这就从源头上遏制了保健食品的虚假宣传。如果这些政策能够在生产经营过程中落实到位，配合严格的事中事后监管，市场上那些自封的各种神药将失去生存空间，消费者也能放心地购买保健食品，不再上当受骗。