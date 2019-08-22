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管延萍—— 医疗扶贫在深山

2019年08月22日08:42 来源：人民网－人民日报

距广东珠海2000公里的丙中洛镇，位于云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县，这里是51岁的管延萍扶贫支援的地方。

2017年，管延萍按珠海金湾区卫生部门的安排，到贡山帮助建立公共卫生与家庭医生服务体系，为期半年。她和同伴背着装满医疗设备、药品的背篓，攀悬崖、过峭壁、渡怒江，将散落在深山峡谷的46个村组来回走了6轮，送来了健康，被乡亲们亲切地称为“背篓医生”。

49岁的学罗军居住在海拔3000米的小茶腊独龙族村，身患重病，过去他总“躲”在小木屋。一年多前，管延萍出现了。多次随访后，学罗军被她“哄”了出来。

“深山峡谷，缺医少药，乡亲们看病不易，令人心痛。”管延萍更觉使命在肩，主动申请将半年帮扶期延至3年。

忙了一天，管延萍一行又背起了背篓。“说好了，日当村的李伍妹他们还在等着呢。”她踏月而行在医疗扶贫的山路上。

《 人民日报 》（ 2019年08月22日 02 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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