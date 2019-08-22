垃圾分类卡通形象代言人分小萌帮你解决 “不会分”“投不准”

过期药品及其包装物属于哪种垃圾？绘画用的废弃颜料又该投放到哪里？北京青年报记者8月21日从市城市管理委获悉，目前本市正在编制新版《北京市生活垃圾分类指导手册》，对垃圾分类标准、投放要求、收运及处理过程进行系统介绍，预计年底前编制完成。同时，本市还将制作生活垃圾分类投放指引挂图、折页、知识读本等，解决“垃圾不会分、投不准”等问题。

适应当前形势 编写新版《指导手册》

自2017年开始，北京市以“街道”为单元，开展垃圾分类示范片区创建。目前，全市已有224个街道、乡镇创建垃圾分类示范片区，依托一个个示范片区，以点带面，逐步推广，不断扩大垃圾分类制度覆盖范围。预计到2020年，示范片区数量将达到323个，占全市街道、乡镇总数的90%。

市城市管理委相关负责人介绍，在实际推广过程中，一些居民不会分类、投放不准，影响垃圾分类效果，成为推广垃圾分类的痛点问题。本市曾在2010年编写过一本《首都市民生活垃圾分类指导手册》，但当时生活垃圾还不包括有害垃圾。“现如今，北京生活垃圾采取‘四分类’标准，即厨余垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾，亟须重新编写一本适应当前形势，兼具实用性与可读性的垃圾分类指导手册，帮助居民了解垃圾分类标准及投放要求，同时也便于推广普及。”上述负责人介绍，新版《指导手册》预计年底前编制完成。

同时，本市还将制作生活垃圾分类投放指引挂图、折页、知识读本等。

明确投放要求 易错问题重点提示

北青报记者了解到，新版《指导手册》分为垃圾分类的意义、如何做好垃圾分类、垃圾分类收运及处理、北京市垃圾处理设施等章节。其中，“如何做好垃圾分类”等章节与居民密切相关。新版《指导手册》对4类生活垃圾所包含的具体内容做了详细举例，并分别提出投放要求，对容易出现的问题进行重点提示，“手把手”教会市民做好垃圾分类。

比如，有害垃圾是指生活垃圾中的有毒有害物质，包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装，废油漆、溶剂及其包装等。在投放要求上，有害垃圾投放应保证器物完整，避免二次污染。镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等，投放时应注意轻放；油漆桶、杀虫剂，如有残留应密闭后投放；荧光灯、节能灯易破损，应连带包装或包裹后轻放；废药品应连带包装一并投放。如易挥发，要密封后投放。

此外，新版《指导手册》提示居民要保证分出的厨余垃圾“无玻璃陶瓷、无金属杂物、无塑料橡胶”，这意味着投放厨余垃圾时要尽量去除塑料袋。那么，厨余垃圾可以不除袋投放吗？新版《指导手册》也给出了答案：鼓励除袋投放，这样会减少环卫工人的劳动。没有除袋的厨余垃圾，后端处理设施也会进行除袋处理。

介绍收运流程

处理设施可预约参观

居民做好垃圾分类，并投放至相应垃圾桶，分类运输环节就成了关键。一旦出现“混装混运”现象，分类成效将大打折扣。北青报记者注意到，在新版《指导手册》中，对垃圾分类收运及处理的流程做了专门介绍，明确提出产生垃圾的单位和收运单位应按照北京市垃圾分类“四分类”标准，实施分类收集、分类运输，严禁“混装混运”。

以厨余垃圾的收运流程为例，新版《指导手册》首次细分为“桶车对接模式”和“直运模式”两种。“桶车对接模式”由小型垃圾运输车上门回收厨余桶里的垃圾，将其运往垃圾楼或暂存点，再由专用车辆运输送往生化处理设施进行处理。“直运模式”则是通过专用车辆，把厨余垃圾直接送往生化处理设施。

另外，家里装修产生的建筑垃圾、废旧家具该怎么处理？这也是很多市民关心的问题。对此，新版《指导手册》明确，需要设置指定场所用于专门投放。比如，针对装修垃圾，居民小区应设置装修垃圾投放暂存点或暂存设备，并委托有资质的建筑垃圾运输企业，将装修垃圾及时清运到指定的建筑垃圾资源化处理设施。针对废旧家具、床垫等大件垃圾，街道、乡镇应设置大件垃圾投放暂存点及中转站。

此外，目前本市一些垃圾处理设施及科普基地都可以接待团体预约参观，新版《指导手册》对现有开放设施进行介绍，并公布预约电话，感兴趣的市民可以提前预约。文/本报记者 王斌

亮点

如何增强可读性？

卡通形象“分小萌”来帮忙

北青报记者注意到，为了增强趣味性与可读性，新版《指导手册》里随处可见北京市垃圾分类形象代言人“分小萌”的卡通形象。刚一开场，“分小萌”就说：“如果再不行动起来，十年以后，可能运输垃圾的卡车排列起来可以绕五环路一圈了。”

据了解，“分小萌”是由东城区灯市口小学张子夏同学创作的。去年5月，北京市城市管理委员会等部门面向全市中小学生公开征集垃圾分类形象代言人。同学们创作了648个卡通形象，经过网络投票及专家评审，活泼、可爱的“分小萌”卡通形象最受喜爱。

“分小萌”是一只八爪鱼，全身都是黄色的，还有很多“手”，寓意是倡导大家在丢垃圾时“多伸手”主动将垃圾分类。此外，“分小萌”手持红、绿、蓝三色风车，表示爱心呵护绿地、蓝天，可持续发展。如今，北京市城市管理委依托“分小萌”卡通形象，制成了《垃圾分类我们一起来》宣传片、宣传折页、扇子、U盘等，为北京市垃圾分类代言。

如何提高参与感？

互动问答邀读者共同实践

在新版《指导手册》结尾处，以互动问答的方式，由“分小萌”来补充讲解与市民息息相关的垃圾分类常见问题，并向读者抛出问题，检验基础知识掌握情况，既提高了互动性，同时也更加有助于读者参与、践行垃圾分类。

生活垃圾为什么分为四类？垃圾“四分类”后，我需要在家里放几个垃圾桶？厨余垃圾可以不除袋投放吗……这些十分接地气同时也是市民普遍关心的问题，放到了新版《指导手册》“你问我答”一章中。“分小萌”用通俗易懂的语言逐一解答。比如，在回答“为什么一定要在源头做好垃圾分类，不能集中后统一分拣”这一问题时，“分小萌”说：“如果前端不分类，集中后统一分拣，一是会破坏可回收物，二是造成二次污染，三是会增加大量人财物的消耗，四是场地难以落实。”

最后，新版《指导手册》设置“垃圾分类我能行”一章，向读者抛出十多个问题，检测垃圾分类知识的掌握情况。比如，大骨头、玉米核属于什么垃圾？使用过的纸巾、一次性饮料杯属于可回收物，正确吗？这其中大部分问题都是平时容易出错的地方，引发读者思考，提高分类投放准确率。(记者 王斌)