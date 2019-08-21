贵州普安以茶助力脱贫攻坚 带富一方百姓

近年来，地处贵州省黔西南布依族苗族自治州的普安县在脱贫攻坚工作中，引进龙头茶企，采取“公司+贫困户+基地”的发展模式，大力推动茶产业发展，通过提高茶青收购价格、年终分红等，如今，该县500户贫困户茶园亩均收入超过9000元，加快了脱贫增收的步伐。

2018年，正山堂普安红正式入驻江西坡“双创”产业园区，创建标准化厂房，引进先进的加工设备。公司成立后，由茶旅公司代表江西坡镇四个村二个社区共500户贫困户，利用每户带帽2万元共计1000万元的省2016年至2017年集团帮扶资金，入股正山堂普安红，使精准贫困户完成了从农民到股东的角色转变。

进驻普安以来，正山堂始终积极致力于全县脱贫事业，在充分发挥茶产业助力脱贫攻坚的作用下，取得了良好的效益，茶农收入也随之提高。

据了解，在“公司+贫困户+合作社+基地”的产业扶贫模式下对贫困户实施技能培训，无偿提供生产资料及生产设备。公司两大股东三年不分红，只有茶旅公司500户贫困户分红。与贫困户签订高于茶青市场价的保底收购协议，鼓励无茶园的贫困户新植茶园或流转失管茶园，从根本上解决劳动就业和失管茶园问题，经过一系列的措施，“三变”茶产业扶贫新模式效果显现。

江西坡镇联盟村上南坡组村民吴定芬是当地的贫困户，也是股东，她说可以拿到年底的分红，自己一个月采茶也可以卖1000多元。

同样是贫困户的江西坡镇联盟村小立林组村民王顺虎说，自己入股正山堂20000元，每年底分红。像这些芽茶，非贫困户只是卖40元一斤，我们卖是60元一斤。现在一边挣钱，一边还能照顾到家里，比外出打工好多了。

普安县江西坡镇联盟村支书潘时国对记者讲，村里入股正山堂的精准贫困户有54户，老百姓的腰包也鼓起来了，现在这些茶山都管得很好，茶产量逐步提高，老百姓的劲头足了，收入一年比一年增加。正山堂会在技术、采茶、施肥等方面给村民指导，茶园产量比以往翻了一番。

在创新和发展的同时，正山堂普安红茶业有限责任公司紧紧围普安 “一县一业”、“一红一白”的发展战略，以“强龙头，创品牌，带农户”为主线，同时在创建品牌上下功夫，半年时间自主研发了以“黔小茶”为代表的优质红茶，以多彩民族，“云上好茶”为元素的倾风、细语，“云中香”等五个系列12款产品。

普安，200万年前就是茶树理想的家园，今天在决战脱贫攻坚决胜同步小康的过程中，茶叶子正在成为“金叶子”，在“普安红”这个国家地理标志保护产品的带领下，在龙头企业、名优品牌的助推下，老百姓的脱贫梦致富梦正在一步步变成现实。

贵州正山堂普安红茶叶有限责任公司总经理罗绍江称：“在‘千企帮千村’的过程中，结合对各村的调研，我们制定了有针对性的帮扶措施。一年半的时间，我们给予帮助村里面村企业和贫困户，包括茶青让利分红、年终利润分红、还有有机肥料的发放、有机农药的发放等方面的扶贫资助。带动当地企业从工艺、品质、品牌、运营上都得到提升，产品的附加值也得到提高，茶农的茶青价格也相应提高。

他表示：“企业将继续加大力提高自己的生产线，使我们的茶青特别是秋季茶叶下树，继续维持现有的茶青价格，让老百姓真正得到高收益，助推全县脱贫攻坚。”