逍遥丸可治疗乳腺增生

乳腺增生是一种临床上的常见疾病，它并非炎症，也不是肿瘤。该病可见于青春期至绝经期任一年龄段，尤其多发于25～45岁的人群，高峰年龄段是35～45岁。研究普遍认为，乳腺增生可导致癌变，其中囊性增生的癌变率达10%，小叶增生的癌变率为1%～3%。

乳腺增生的病因及发病机制目前尚不明确，内分泌激素失调，精神情绪刺激，以及年龄、生殖、职业、文化程度、饮食等均与乳腺增生的发生和发展有关。其中内分泌激素失调和精神因素被认为是重要影响因素。

研究发现，雌二醇、催乳素升高或过高，雄激素、孕激素分泌不足等激素紊乱现象，可使乳腺组织长期处于过度刺激状态，最终引发乳腺增生。

精神压力也可导致人体内分泌系统功能发生变化，引发激素分泌失衡。研究证实，人长期处于焦虑、紧张等心理状态下，会增加催乳素分泌，引发乳腺增生，部分肝郁患者可能出现雌激素降解障碍，导致雌二醇水平升高。

中医将该病归类为“乳癖”或“乳核”的范畴，认为情志不畅、饮食不节、冲任失调均是导致该病的重要病因。因情志变化，郁久伤肝，使气滞血瘀，蕴结乳络，经脉不畅，导致痰凝、气滞、血瘀结聚成块而成。其中的情志不畅即为精神因素，冲任失调则与内分泌失调有关。可见，不论中医还是现代医学，均将内分泌失调与精神因素作为乳腺增生发病的重要病因。

正因为乳腺增生与精神压力及内分泌紊乱密切相关，所以临床上广泛应用逍遥丸来预防或治疗。逍遥丸由柴胡、薄荷、当归、芍药、茯苓、白术以及生姜、甘草组成，该方可以养血调经，疏肝健脾，治疗肝气不舒所致胸胁胀痛。

当然，逍遥丸并不是所有的乳腺增生患者都适用，也需要掌握应用的指征，必要时配合其他药物，才能达到安全有效的目的。

1.逍遥丸临床应用指征包括：患者大多为气郁体质，表现为情绪较敏感，容易情绪低落，甚至出现焦虑抑郁；经常伴随食欲不振、消化道不适、胸闷心悸、睡眠障碍（以早醒为主）；月经也容易紊乱，经前容易出现乳房胀痛等症状。

2.逍遥丸用法用量：因各厂家产品的规格不同，服用量也不一致。可以按照药品说明书上的用量服用：一次8丸，一日3次。以1个月为一个疗程。

3.逍遥丸常用加减：如果患者情绪烦躁、入睡困难、多梦，可以与归脾丸同用；乳腺增生明显的，可合用夏枯草片或口服液；呈现囊性增生的，可以合用乳癖消、西黄丸等软坚散结中成药。

4.乳腺增生病情及症状缓解后，尤其是肝气不舒的女性可以用逍遥丸或加味逍遥丸巩固疗效。

如果服药1~3个疗程效果不明显，需要重新评价是否适用，必要时改用其他药物。（东南大学附属中大医院中医内科副主任医师刘志刚）